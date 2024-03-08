В Україні існують різноманітні штрафи. Іноді вони можуть дивувати. Наприклад, штрафи за в'їзд на авто у ліс загрожують українцям на Рівненщині. Причинами таких штрафів пояснюють війною та періодом пожежонебезпеки.

Більше того, у Поліському лісовому офісі кажуть, що вже почали проводити рейди. Це відбувається спільно з поліцією області. Також до рейдів хочуть залучити рятувальників, екологів, щоб виявити порушників нової заборони.

Також в лісовому офісі Полісся уточнили, що понад 80% пожеж у лісах стаються саме через людей, які необережно поводяться з вогнем. Окрім того, не варто забувати українцям, що ліси Рівненщини частково прикордонні і там є багато замінованих територій. Ще ліси виконують оборонну функцію, їх використовують військові. Варто розуміти, що порушникам вже встановлено штрафи.

Попереджують, що штрафи від 1 530 до 4 590 гривень загрожують громадянам, які в'їжджатимуть у ліси Рівненщини на автотранспорті. Адже робити це заборонено. Щоб люди не в'їжджали до лісу, лісові дороги перекриватимуть шлагбаумами з попереджувальними знаками "В'їзд заборонено".

Також варто нагадати, що щороку весною починають діяти штрафи, яких не виписують взимку. Йдеться про штрафи за спалену траву, сухостій та листя. За порушення встановлено мінімальний штраф - 3 060 гривень.

Джерело: РадіоТрек.

Останні новини в Україні:

Нагадаємо, українцям можуть запровадити новий штраф.

Як повідомляла Politeka, в Україні йде підготовка до відновлення довоєнного стану системи оподаткування.

Також Politeka писала, нові штрафи для українців - кому доведеться заплатити 850 гривень.