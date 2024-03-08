Следует понимать, что нарушителям уже установлены штрафы, которые готовы выписывать вместе с полицией.

В Украине существуют разные штрафы. Иногда они могут удивлять. К примеру, штрафы за въезд на авто в лес грозят украинцам в Ровенской области. Причины таких штрафов объясняют войной и периодом пожароопасности.

Более того, в Полесском лесном офисе говорят, что уже начали проводить рейды. Это происходит вместе с полицией области. Также в рейды хотят привлечь спасателей, экологов, чтобы выявить нарушителей нового запрета.

Также в лесном офисе Полесья уточнили, что более 80% пожаров в лесах происходят именно из-за людей, которые неосторожно обращаются с огнем. Кроме того, не стоит забывать украинцам, что леса Ровенщины частично приграничны и там много заминированных территорий. Еще леса выполняют оборонительную функцию, их используют военные. Следует понимать, что нарушителям уже установлены штрафы.

Предупреждают, что штрафы от 1530 до 4590 гривен грозят гражданам, которые будут въезжать в леса Ровенщины на автотранспорте. Ведь делать это нельзя. Чтобы люди не въезжали в лес, лесные дороги будут перекрывать шлагбаумами с предупреждающими знаками "Въезд запрещен".

Также стоит напомнить, что ежегодно весной начинают действовать штрафы, не выписываемые зимой. Речь идет о штрафах за сожженную траву, сухость и листья. За нарушение установлен минимальный штраф – 3 060 гривен.

Источник: РадиоТрек .

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