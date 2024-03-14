Разнообразные штрафы действуют в Украине. Иногда штрафы могут носить сезонный характер. Стало известно о штрафах, вступающих в силу с приходом весны. Об этом необычном штрафе напомнили в Гусятинской общине , там также назвали размер, который нужно будет оплатить.

В Украине уже начался сезон уборки березового сока. Но так просто его не соберешь. Для этого нужно получить специальное разрешение. К тому же, собирать березовый сок можно не во всех местах. К примеру, запрещена вести сбор в скверах, парках и городских зеленых зонах. За нарушение этих правил можно влететь на штраф, который может составить 1700 гривен.

Согласно правилам, заготовка березового сока в пределах населенных пунктов, а также на территориях парков, скверов и зеленых зон считается нарушением и наказывается штрафом от 340 до 1700 гривен согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также отмечено, что запрещено собирать сок на территориях природно-заповедного фонда, а нарушение этого правила может вызвать штраф от 153 до 408 гривен с конфискацией орудий и средств добычи согласно статье 91 КУоАП.

Собирать березовый сок с правом владения должны государственные и коммунальные лесохозяйственные предприятия, а также предприниматели и физические лица, получившие специальное разрешение для этой деятельности.

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