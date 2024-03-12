У нашому світі, одержимому гаджетами, однієї думки про втрату телефону, ноутбука або планшета достатньо, щоб у більшості з нас пробіг холодний піт.

Усього кілька годин без телефону, електронної пошти, соціальних мереж і новин може здатися вічністю.

Не кажучи вже про випробування втрати ваших даних та фотографій разом із телефоном.

Але, крім особистої травми, пов'язаної з відсутністю Інтернету, втрата телефону викликає занепокоєння з інших, серйозніших причин.

Тому що, якщо ваш телефон потрапить у чужі руки, ви також можете зазнати ризику крадіжки даних, кібератак і соціальної інженерії, а також потенційної фінансової та репутаційної шкоди.

Усього кілька фрагментів вашої основної особистої інформації, вкрадені з вашого телефону, можуть бути використані з руйнівними наслідками в чужих руках.

Нацполіція України в Telegram повідомила , що робити, якщо ваш телефон вкрали.

Насамперед потрібно звернутися до оператора мобільного зв'язку та заблокувати SIM-карту для того, щоб аферисти не мали доступу до вашого облікового запису та персональних даних на вкраденому телефоні.

Потім завершіть всі активні сеанси в облікових записах, які також пов'язані з вкраденим телефоном.

Також не забудьте змінити паролі облікових записів Apple ID, Google, соцмереж, месенджерів, пошти тощо.

Для кращого захисту налаштуйте двофакторну автентифікацію.

Якщо є можливість , заблокуйте або видаліть дистанційно всі дані на вкраденому телефоні.

Обов'язково слід повідомити поліцію про крадіжку вашого телефону або зателефонувати 102 або 112.

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