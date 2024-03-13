У "ПриватБанку" наголосили, що можуть виникати такі ситуації, що при спробі оплати карткою сума на картці заблокована, але товар або послуга не отримана.

"ПриватБанк" користується популярністю серед українців. Але це не заважає банку отримувати критичні відгуки від своїх клієнтів. Нещодавно клієнт "ПриватБанк" розповів про проблему з оплатою товару через банківську картку. Відгук опублікували на сайті Мінфін. "ПриватБанк" відреагував на скаргу клієнта та уточнив декілька деталей.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що проводив покупку товару. На сайті онлайн магазину було здійснено оплату через систему liqpay, але виявилося, що "ПриватБанк" здійснив подвійне зняття.

Перша сума позначилася в інтернет-банкінгу "як заблоковані гроші", а друга частина пройшла, як успішна оплата. При цьому кошти знялися двічі, незважаючи на помилку при першій спробі оплатити товар.

"Перший раз, коли я намагався вирішити цю проблему в чаті онлайн банкінгу, банк повернув мені заблоковані гроші, але потім вони знову зникли і позначаються як заблоковані. Вдруге я вже почав детальніше розбиратися із ситуацією, надав чеки про блокування та про оплату, але це не допомогло", - підкреслив клієнт "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" підкреслили, що можуть виникати такі ситуації, що при спробі оплати карткою, сума на картці заблокована, але товар або послуга не отримана.

У більшості випадків такі блокування скасовуються протягом кількох днів з моменту проведення операції за ініціативою точки. Власник карти "ПриватБанк", якщо у нього є підтвердження неуспішного проведення операції (копія чека повернення товару, скасування операції та ін.), може звернутися в підтримку "ПриватБанк" і залишити заявку на розблокування суми.

У будь-якому випадку, сума транзакції, що не відбулася, повертається на баланс картки протягом 11 днів.

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