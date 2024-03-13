"ПриватБанк" пользуется популярностью среди украинцев. Но это не мешает банку получать критические отклики от своих клиентов. Недавно клиент "ПриватБанк" рассказал о проблеме с оплатой товара через банковскую карту. Отзыв опубликовали на сайте Минфин. ПриватБанк отреагировал на жалобу клиента и уточнил несколько деталей.
Клиент "ПриватБанк" рассказал, что производил покупку товара. На сайте онлайн магазина была произведена оплата через систему liqpay, но оказалось, что "ПриватБанк" произвел двойное снятие.
Первая сумма сказалась в интернет-банкинге "как заблокированные деньги", а вторая часть прошла как успешная оплата. При этом денежные средства снялись дважды, несмотря на ошибку при первой попытке оплатить товар.
"Первый раз, когда я пытался решить эту проблему в чате онлайн банкинга, банк вернул мне заблокированные деньги, но потом они снова исчезли и сказываются как заблокированные. не помогло", - подчеркнул клиент "ПриватБанка".
В "ПриватБанке" подчеркнули, что могут возникать такие ситуации, что при попытке оплаты картой, сумма на карте заблокирована, но товар или услуга не получена.
В большинстве случаев такие блокировки упраздняются в течение нескольких дней с момента проведения операции по инициативе точки. Владелец карты "ПриватБанк", если у него есть подтверждение неуспешного проведения операции (копия чека возврата товара, отмена операции и др.) может обратиться в поддержку "ПриватБанк" и оставить заявку на разблокирование суммы.
В любом случае, несостоявшаяся сумма транзакции возвращается на баланс карты в течение 11 дней.
Последние новости Украины:
Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.
Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.
Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.