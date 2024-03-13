В "ПриватБанке" подчеркнули, что могут возникать такие ситуации, что при попытке оплаты картой, сумма на карте заблокирована, но товар или услуга не получена.

"ПриватБанк" пользуется популярностью среди украинцев. Но это не мешает банку получать критические отклики от своих клиентов. Недавно клиент "ПриватБанк" рассказал о проблеме с оплатой товара через банковскую карту. Отзыв опубликовали на сайте Минфин. ПриватБанк отреагировал на жалобу клиента и уточнил несколько деталей.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что производил покупку товара. На сайте онлайн магазина была произведена оплата через систему liqpay, но оказалось, что "ПриватБанк" произвел двойное снятие.

Первая сумма сказалась в интернет-банкинге "как заблокированные деньги", а вторая часть прошла как успешная оплата. При этом денежные средства снялись дважды, несмотря на ошибку при первой попытке оплатить товар.

"Первый раз, когда я пытался решить эту проблему в чате онлайн банкинга, банк вернул мне заблокированные деньги, но потом они снова исчезли и сказываются как заблокированные. не помогло", - подчеркнул клиент "ПриватБанка".

В "ПриватБанке" подчеркнули, что могут возникать такие ситуации, что при попытке оплаты картой, сумма на карте заблокирована, но товар или услуга не получена.

В большинстве случаев такие блокировки упраздняются в течение нескольких дней с момента проведения операции по инициативе точки. Владелец карты "ПриватБанк", если у него есть подтверждение неуспешного проведения операции (копия чека возврата товара, отмена операции и др.) может обратиться в поддержку "ПриватБанк" и оставить заявку на разблокирование суммы.

В любом случае, несостоявшаяся сумма транзакции возвращается на баланс карты в течение 11 дней.

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