ПриватБанк у свою чергу поспішив пояснити українцям, чому так може статися з картками українців.

"ПриватБанк" кожного дня отримає скарги незадоволених клієнтів. Часто має місце критика, щодо закриття рахунків без вагомої причини та попередження. Та це ще не все, що обуріє клієнтів "ПриватБанк". Нещодавно клієнт банку був обурений через обмеження на картці, які встановив "ПриватБанк". Банк в свою чергу поспішив пояснити, чому так сталося.

Так, клієнт "ПриватБанк" розповів, що 7 березня йому зателефонували з банку та повідомили, що у нього просрочена заборгованість. Попросили оплатити її якомога скоріше, що клієнт зробив буквально через пару годин після дзвінка з банку. На наступний день "ПриватБанк" без пояснень встановив обмеження по його картці.

"Телефоную в колцентр, питаю чому обмеження: "У вас просрочена заборгованість, при закритті кредитних коштів банк переглядає можливість видати кошти знову". На питання: Виходить я можу кидати по 20 грн кожен місяць і карта буде відкрита, а коли закриваєш всю суму твою карту блокують. Чому так? Ніхто так і не відповів", - скаржиться клієнт "ПриватБанк".

У "ПриватБанк" пояснили, що протягом 3-х робочих днів після погашення простроченого платежу автоматично обмеження знімається з картки. В банку порадили не допускати прострочення платежів, адже це впливає як на кредитну історію, так і на встановлення ось таких обмежень.

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