ПриватБанк в свою очередь, поспешил объяснить украинцам, почему так может произойти с карточками украинцев.

ПриватБанк каждый день получит жалобы недовольных клиентов. Часто имеет место критика по закрытию счетов без веской причины и предупреждения. Но это еще не все, что возмутит клиентов "ПриватБанка". Недавно клиент банка был возмущен из-за ограничений на карточке, установленных "ПриватБанком". Банк, в свою очередь, поспешил объяснить, почему так произошло.

Так, клиент "ПриватБанка" рассказал, что 7 марта ему позвонили из банка и сообщили, что у него просрочена задолженность. Попросили оплатить ее как можно скорее, что клиент сделал буквально через пару часов после звонка из банка. На следующий день "ПриватБанк" без объяснений установил ограничения по его карточке.

"Звоню в колцентр, спрашиваю почему ограничения: "У вас просроченная задолженность, при закрытии кредитных средств банк пересматривает возможность выдать средства снова". На вопрос: Выходит я могу бросать по 20 грн каждый месяц и карта будет открыта, а когда закрываешь всю сумму твою карту блокируют. Почему да? Никто так и не ответил", - жалуется клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" объяснили, что в течение 3-х рабочих дней после погашения просроченного платежа автоматически ограничение снимается с карты. В банке порекомендовали не допускать просрочку платежей, ведь это влияет как на кредитную историю, так и на установление таких ограничений.

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