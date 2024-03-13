Ваше щоденне читання карт Таро для всіх знаків зодіаку тут із прогнозом на 13 березня.

Щоденне читання карт Таро для всіх знаків зодіаку на 13 березня.

Сезон Риб майже закінчився, і за тиждень у знаку зодіаку Овен розпочнеться новий астрологічний рік.

То що ж Таро може сказати вам про зміни, які ось-ось відбудуться?

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 13 березня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Сонце.

Справи йдуть настільки добре, що ви можете почати хвилюватись, тому що звикли переживати драму.

Не шукайте проблем, яких немає. Добре освоїтися із щастям. Ви багато працювали, щоб знайти його.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Маг, перевернута.

Ви повірили, що вам потрібно більше навчитися, щоб ви могли конкурувати на ринку.

Але правда в тому, що вам просто потрібно знати, як добре робити щось одне, тому перестаньте витрачати гроші на заняття чи навички, які вам не обов'язково потрібні.

Намагайтеся монетизувати те, чого ви вже навчилися.

Близнюки (21 травня - 20 червня)

Карта Таро: Імператриця.

У кожному з нас є жіночий бік, і у вас він теж є.

Ви можете бути все гаразд, але щоб по-справжньому скористатися своєю благодійністю та даруванням природі, вам насправді потрібно зробити протилежне: сповільнитись і прислухатися до свого серця. Робіть менше сьогодні.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Ви бажаєте пробитися до вершини, але зараз у вас немає мотивації. Це нормально.

Все одно робіть роботу. Ви хочете зосередитися на стратегії та розпорядку дня.

Подивіться свій розпорядок дня. Покладіть щось, що ви дійсно хочете або любите зробити як нагороду за те, що ви це зробили.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Верховна Жриця, перевернута.

Настав час діяти та добиватися результатів. Звичайно, на вашому шляху зустрічається великий опір: усередині себе та з боку інших.

Ви працювали над речами, які, як ви знаєте, необхідно зробити, але якщо ви зосереджені на бою, ви не дивитеся на те.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Поміркованість, перевернута.

Не треба ставитись до цієї проблеми негативно.

Ви були терплячими і чекали, і насправді це ваше рішення, як вчинити в цій ситуації.

Розширити свої можливості. Робіть те, що краще для вас, навіть якщо це означає усунення стресової ситуації.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Закохані.

Ви маєте вибір, який вам потрібно зробити. У деяких із цих рішень ви перебуваєте з душею, а в інших ви не такі впевнені.

Ваше серце допоможе зрозуміти суть того, чого ви хочете. Це ваш найбільший актив. Слухайте це та довіряйте тому, що чуєте.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Світ

У житті так багато варіантів, із яких можна обирати. Ви можете не усвідомлювати, що знаходитесь в цьому напрочуд гарному місці в часі, яке, можливо, ніколи більше не повториться.

Ви маєте вірити у можливості свого потенціалу. Єдине, що справді вас зараз зупиняє, це ви самі.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Башта в перевернутому положенні.

Не мешкайте своє життя, дивлячись у дзеркало заднього виду. У тебе дуже багато справ. Ви повинні дивитися вперед.

Так, те, що ти щойно пережив, було важко, але тепер усе позаду. Візьміть уроки з собою і живіть своїм найкращим життям прямо зараз.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Ви витрачаєте час та енергію, турбуючись про гроші. Занепокоєння потребує дій.

Щоразу, коли ви почуваєтеся пригніченим, коли справа стосується ваших фінансів, запитайте себе, що вам потрібно зробити, щоб досягти невеликого поліпшення, і подивіться, що Всесвіт виявить для вас.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Двійка Мечів.

У твоєму житті багато всього відбувається. У тебе так багато важливих справ, які ти хотів би зробити.

Ви вже думаєте про те, що робитимете, коли ситуація з поліпшиться.

Це дуже цікаво. Складіть свій список бажань і почніть уявляти, як ви мешкаєте його з широкою посмішкою.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Імператор.

Ви хочете, щоб хтось сильний з'явився у вашому житті та підтримав вас.

Можливо, зараз поряд з вами немає цієї людини, але це не означає, що вам слід погоджуватися на менше, ніж ви заслуговуєте.

Ви знайдете особливу людину, і також важливо бути тим, хто їй потрібний.

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