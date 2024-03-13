Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака здесь с прогнозом на 13 марта.

Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака на 13 марта.

Сезон Рыб почти закончился, и через неделю в знаке зодиака Овен начнется новый астрологический год.

Так что же Таро может сказать вам об изменениях, которые вот-вот произойдут?

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 13 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Солнце.

Дела идут настолько хорошо, что вы можете начать волноваться, потому что привыкли переживать драму.

Не ищите проблемы, которых нет. Хорошо освоиться со счастьем. Вы много работали, чтобы найти его.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Маг, перевернутая.

Вы поверили, что вам нужно большему научиться, чтобы вы могли конкурировать на рынке.

Но правда в том, что вам просто нужно знать, как хорошо делать что-то одно, поэтому перестаньте тратить деньги на занятия или навыки, которые вам не обязательно нужны.

Постарайтесь монетизировать то, чему вы уже научились.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Императрица.

В каждом из нас есть женская сторона, и у вас она тоже есть.

Вы можете быть все в порядке, но чтобы по-настоящему воспользоваться своей благотворительностью и дарением природе, вам на самом деле нужно сделать противоположное: замедлиться и прислушаться к своему сердцу. Делайте меньше сегодня.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Вы хотите пробиться к вершине, но сегодня у вас нет мотивации. Это нормально.

Все равно делайте работу. Вы хотите сосредоточиться на стратегии и распорядке дня.

Посмотрите на свой распорядок дня. Положите что-нибудь, что вы действительно хотите или любите сделать, в качестве награды за то, что вы это сделали.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Верховная Жрица, перевернутая.

Пришло время действовать и добиваться результатов. Конечно, на вашем пути встречается большое сопротивление: внутри себя и со стороны других.

Вы работали над вещами, которые, как вы знаете, необходимо сделать, но если вы сосредоточены на бое, вы смотрите не на то.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Умеренность, перевернутая.

Не нужно относиться к этой проблеме негативно.

Вы были терпеливы и ждали, и на самом деле это ваше решение, как поступить в этой ситуации.

Расширьте свои возможности. Делайте то, что лучше для вас, даже если это означает отстранение от стрессовой ситуации.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Влюбленные.

У вас есть выбор, который вам нужно сделать. В некоторых из этих решений вы находитесь с душой, а в других вы не так уверены.

Ваше сердце поможет вам понять суть того, чего вы хотите. Это ваш самый большой актив. Слушайте это и доверяйте тому, что слышите.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Мир

В жизни так много вариантов, из которых можно выбирать. Вы можете не осознавать, что находитесь в этом удивительно красивом месте во времени, которое, возможно, никогда больше не повторится.

Вы должны верить в возможности своего потенциала. Единственное, что действительно вас сейчас останавливает, — это вы сами.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Башня в перевернутом положении.

Не проживайте свою жизнь, глядя в зеркало заднего вида. У тебя слишком много дел. Вам нужно смотреть вперед.

Да, то, что ты только что пережил, было тяжело, но теперь все позади. Возьмите уроки с собой и живите своей лучшей жизнью прямо сейчас.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Вы тратите время и энергию, беспокоясь о деньгах. Беспокойство требует действий.

Каждый раз, когда вы чувствуете себя подавленным, когда дело касается ваших финансов, спросите себя, что вам нужно сделать, чтобы добиться небольшого улучшения, и посмотрите, что Вселенная проявит для вас.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Двойка Мечей.

В твоей жизни много всего происходит. У тебя так много важных дел, которые ты хотел бы сделать.

Вы уже думаете о том, что будете делать, когда ситуация с улучшится.

Это все очень интересно. Составьте свой список желаний и начните представлять, как вы проживаете его с широкой улыбкой.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Император.

Вы хотите, чтобы кто-то сильный появился в вашей жизни и поддержал вас.

Возможно, сейчас рядом с вами нет этого человека, но это не значит, что вам следует соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете.

Вы найдете особенного человека, и также важно быть тем, кто ему нужен.

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