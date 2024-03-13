Газова труба була "відрізана", проте за кілька років йому нарахували борг у 14 тисяч гривень.

Українець відмовився від газу, а йому нарахували 14 тис. грн боргу. Історія розпочалася у 2020 році, коли мешканець Полтавщини Михайло Василенко офіційно відмовився від газопостачання. Після цього газова труба була "відрізана". Проте через декілька років йому нарахували борг в 14 тис. гривень. Стало відомо, чому так сталося.

За умови механічного від’єднання абонента від газорозподільної системи в 2020 році, газопостачальна компанія мала б щомісячно отримувати від Лубнигаз дані про нульове споживання. Але скоріше за все сталася технічна помилка.

"Найбільш ймовірна причина ситуації, що склалася – банальна технічна помилка. В першу чергу ми б радили перевірити саме цей варіант. Для цього варто звернутись спершу до Нафтогазу (через чат-бот, телефон – більш оперативні методи, або офіційним листом – більш довготривалий метод, однак більш дієвий)", - йдеться в публікації.

Якщо після звернення до "Нафтогазу" буде встановлено, що помилка не на їхньому боці і що вони отримали дані про споживання від "Лубнигазу", слід зв'язатися безпосередньо з оператором ГРМ.

Іншим можливим сценарієм є те, що фактичне припинення газопостачання не було документально оформлено. Є ймовірність, що "Лубнигаз" втратив акт про відключення від газопостачання для домогосподарства Василенка, через що в системі не було зафіксовано припинення постачання газу за вказаною адресою. У цьому випадку, не отримуючи щомісячні дані про споживання, "Лубнигаз" міг самостійно нараховувати обсяги споживання газу, виходячи з планових показників.

Джерело: ГазПравда.

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