Газовая труба была "отрезана", однако через несколько лет ему начислили долг в 14 тысяч гривен.

Украинец отказался от газа, а ему насчитали 14 тыс. грн долга. История началась в 2020 году, когда житель Полтавщины Михаил Василенко официально отказался от газоснабжения. После этого газовая труба была "отрезана". Однако через несколько лет ему начислили долг в 14 тысяч гривен. Стало известно, почему это произошло.

При условии механического отсоединения абонента от газораспределительной системы в 2020 году, газоснабжающая компания должна ежемесячно получать от Лубныгаз данные о нулевом потреблении. Но, скорее всего, произошла техническая ошибка.

"Наиболее вероятная причина сложившейся ситуации - банальная техническая ошибка. В первую очередь мы бы советовали проверить именно этот вариант. Для этого стоит обратиться сначала в Нафтогаз (через чат-бот, телефон - более оперативные методы, или официальным письмом - более длительный метод) , однако более действенный)", - говорится в публикации.

Если после обращения в "Нафтогаз" будет установлено, что ошибка не на их стороне и что они получили данные о потреблении от "Лубнигаза", следует связаться непосредственно с оператором ГРМ.

Другим возможным сценарием является то, что фактическое прекращение газоснабжения не было документально оформлено. Есть вероятность, что "Лубнигаз" потерял акт об отключении от газоснабжения для домохозяйства Василенко, из-за чего в системе не было зафиксировано прекращение поставок газа по указанному адресу. В этом случае, не получая ежемесячные данные о потреблении, "Лубнигаз" мог самостоятельно начислять объемы потребления газа исходя из плановых показателей.

Источник: ГазПравда.

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