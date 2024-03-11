Українцям розповіли, чому люди з інвалідністю можуть отримати повістку та будуть змушені з'явитися до територіального центру комплектування.

Українські люди з інвалідністю можуть отримувати повістки з військкоматів, і це відповідає законодавству, пояснили представники ОК "Південь".

Зазначається, що часто виникають претензії до працівників теиротріальних центрів комплектування, у яких говорять, що людям з інвалідністю начебто не можна вручати повістки. Однак, згідно з Постановою міністра оборони №1487 від 30 грудня 2022 року, це дозволено з кількох причин.

"Якщо інвалідність виникла після приписки до призовної дільниці або якщо особа не була облікована в ТЦК, ми не маємо можливості знати про її стан", — пояснили військові.

Зазначається, що випадки такого роду регулюються вказаною постановою, яка вимагає від чоловіків, підпадаючих під військовий облік, повідомляти про будь-які зміни у своїх персональних даних (наприклад, одруження, зміна стану здоров’я, народження дитини) протягом 7 календарних днів.

"Якби чоловіки вчасно звертались до ТЦК, таких випадків було б суттєво менше. Важливо також пам’ятати, що військовий облік ведеться не лише у військкоматах, а й у місцевих радах, ЦНАПах та на підприємствах, де працюють чоловіки, тому інформацію потрібно подавати також і до цих органів", — додали в оперативному командуванні "Південь".

Джерело: telegraf

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