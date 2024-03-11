Украинцам рассказали, почему люди с инвалидностью могут получить повестку и будут вынуждены явиться в территориальный центр комплектования.

Украинские люди с инвалидностью могут получать повестки из военкоматов, и это соответствует законодательству, пояснили представители ОК "Юг".

Отмечается, что часто возникают претензии к работникам теиротриальных центров комплектования, в которых говорят, что людям с инвалидностью вроде бы нельзя вручать повестки. Однако, согласно Постановлению министра обороны №1487 от 30 декабря 2022 года, это разрешено по нескольким причинам.

"Если инвалидность возникла после приписки к призывному участку или если лицо не было учтено в ТЦК, у нас нет возможности знать о его состоянии", — пояснили военные.

Отмечается, что случаи такого рода регулируются указанным постановлением, требующим от мужчин, подпадающих под военный учет, сообщать о любых изменениях в своих персональных данных (например, женитьба, изменение состояния здоровья, рождение ребенка) в течение 7 календарных дней.

"Если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы значительно меньше. Важно также помнить, что военный учет ведется не только в военкоматах, но и в местных советах, ЦНАПах и на предприятиях, где работают мужчины, поэтому информацию нужно подавать также и к этим органам", - добавили в оперативном командовании "Юг".

Источник: telegraf