Украинские люди с инвалидностью могут получать повестки из военкоматов, и это соответствует законодательству, пояснили представители ОК "Юг".
Отмечается, что часто возникают претензии к работникам теиротриальных центров комплектования, в которых говорят, что людям с инвалидностью вроде бы нельзя вручать повестки. Однако, согласно Постановлению министра обороны №1487 от 30 декабря 2022 года, это разрешено по нескольким причинам.
"Если инвалидность возникла после приписки к призывному участку или если лицо не было учтено в ТЦК, у нас нет возможности знать о его состоянии", — пояснили военные.
Отмечается, что случаи такого рода регулируются указанным постановлением, требующим от мужчин, подпадающих под военный учет, сообщать о любых изменениях в своих персональных данных (например, женитьба, изменение состояния здоровья, рождение ребенка) в течение 7 календарных дней.
"Если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы значительно меньше. Важно также помнить, что военный учет ведется не только в военкоматах, но и в местных советах, ЦНАПах и на предприятиях, где работают мужчины, поэтому информацию нужно подавать также и к этим органам", - добавили в оперативном командовании "Юг".
Источник: telegraf
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