Відомості про заборгованість із комуналки можуть передати до Бюро кредитних історій, а це може принести проблеми.

Стало відомо, як накажуть споживачів у разі несплати комуналки. Світло побутовим споживачам почали відключати через накопичені борги та несплату по платіжках. Але це стосується лише тих українців, які проживають на підконтрольній Україні території. Але це ще не все про що варто знати.

Зокрема у разі несплати споживач може отримати судовий позов. Через це можуть можуть виникнути проблеми з власністю та кредитною історією боржника. Тож якщо у вас є заборгованість, то варто вирішити проблеми з рахунками швидше, щоб не були застосовані покарання.

Є й інші наслідки, що можуть бути через несплату комуналки. Так, якщо з'явилося рішення суду про стягнення заборгованості, можуть:

заарештувати майно;

забрати автомобіль на штрафмайданчик;

блокування банківських рахунків до моменту погашення боргу.

Варто відзначити, що ці правила також стосуються пенсіонерів. Лише за винятком того, що з пенсійних карток можуть списувати до 50% пенсії, якщо залишок не буде меншим за прожитковий мінімум.

Відзначимо, що відомості про заборгованість за комуналку можуть передати в Бюро кредитних історій. Це в свою чергу ускладнить для українців отримання кредитів у майбутньому.

Джерело: НаПенсии.

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