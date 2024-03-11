Сведения о задолженности по коммуналке могут передать в Бюро кредитных историй, а это может принести проблемы.

Стало известно, как прикажут потребителей в случае неуплаты коммуналки . Свет бытовым потребителям начали отключать из-за накопившихся долгов и неуплаты по платежкам. Но это касается только украинцев, проживающих на подконтрольной Украине территории. Но это еще не все о чем следует знать.

В частности, в случае неуплаты потребитель может получить судебный иск. Поэтому могут возникнуть проблемы с собственностью и кредитной историей должника. Итак, если у вас есть задолженность, то стоит решить проблемы со счетами быстрее, чтобы не были применены наказания.

Есть и другие последствия, которые могут быть из-за неуплаты коммуналки. Так, если появилось решение суда о взыскании задолженности, могут:

арестовать имущество;

забрать автомобиль на штрафплощадку;

блокирование банковских счетов к моменту погашения долга

Следует отметить, что эти правила также касаются пенсионеров. Только за исключением того, что с пенсионных карточек могут списывать до 50% пенсии, если остаток не будет меньше прожиточного минимума.

Отметим, что сведения о задолженности по коммуналке могут передать в Бюро кредитных историй. Это, в свою очередь, усложнит для украинцев получение кредитов в будущем.

Источник: На Пенсии .

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