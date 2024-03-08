Цей день з давніх-давен вважають часом спокою та тиші, тому його прийнято проводити в молитвах та спогадах про померлих.

Поминальна субота скоро буде відмічатись в Україні. Їх ще називають батьківськими суботами. Це особливі поминальні дні покійних родичів та близьких людей. Варто відзначити, що такі поминальні дні щороку припадають на різні дати. Це залежить від відзначання інших релігійних свят.

Стало відомо, які дати поминальних днів за новим календарем та чи треба йти на кладовище.

Батьківська субота присвячена вшануванню помрлих родичів та близьких людей. Цей день з давніх часів вважають часом спокою та тиші, тому його прийнято проводити в молитвах та спогадах про покійних. В цей день віряни йдуть в храми. Потім йдуть на кладовища та беруть участь у так званих поминальних обідах.

Поминальні дні в основному припадають на суботу, але інколи вони можуть припадати на інші дні. Все залежить від місцевості. У день поминання відбувається літургія, замовляють сорокоуст та зачитують молитви про упокій. В храмах приносять панахиди та роздають нужденним продукти. Вдома організовують поминальні обіди.

Відвідування могил відбувається за бажаннами. Але часто після церковної служби вони відвідують могилки своїх померлих родичів. Прибрати могилу вважається доброчесною справою, а також можна запалити лампадку і помолитися.

Що стосується дати поминальниї днів, то відомо, що в 2024 році вони припадають на 9 березня та суботу другої седмиці Великого посту - 30 березня.

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