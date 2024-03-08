Этот день с давних времен считают временем покоя и тишины, поэтому его принято проводить в молитвах и воспоминаниях об усопших.

Поминальная суббота скоро будет отмечаться в Украине. Их еще называют родительскими субботами. Это особые поминальные дни усопших родственников и близких людей. Стоит отметить, что такие поминальные дни ежегодно приходятся на разные даты. Это зависит от празднования других религиозных праздников.

Стало известно, какие дать поминальные дни по новому календарю и нужно ли идти на кладбище.

Родительская суббота посвящена чествованию умерших родственников и близких людей. Этот день с давних времен считают временем покоя и тишины, поэтому его принято проводить в молитвах и воспоминаниях о усопших. В этот день верующие идут в храмы. Затем идут на кладбища и участвуют в так называемых поминальных обедах.

Поминальные дни в основном приходятся на субботу, но иногда они могут приходиться на другие дни. Всё зависит от местности. В день поминовения совершается литургия, заказывают сорокоуст и зачитывают молитвы об упокоении. В храмах приносят панихиды и раздают нуждающимся продукты. Дома организуют поминальные обеды.

Посещение могил происходит по желаниям. Но часто после церковной службы они посещают могилы умерших родственников. Убрать могилу считается добродетельным делом, а также можно зажечь лампадку и помолиться.

Что касается даты поминальных дней, то известно, что в 2024 году они приходятся на 9 марта и субботу второй седмицы Великого поста – 30 марта.

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