Поминальная суббота скоро будет отмечаться в Украине. Их еще называют родительскими субботами. Это особые поминальные дни усопших родственников и близких людей. Стоит отметить, что такие поминальные дни ежегодно приходятся на разные даты. Это зависит от празднования других религиозных праздников.

Стало известно, какие дать поминальные дни по новому календарю и нужно ли идти на кладбище.

Церковь, храм, ПЦУ

Родительская суббота посвящена чествованию умерших родственников и близких людей. Этот день с давних времен считают временем покоя и тишины, поэтому его принято проводить в молитвах и воспоминаниях о усопших. В этот день верующие идут в храмы. Затем идут на кладбища и участвуют в так называемых поминальных обедах.

Поминальные дни в основном приходятся на субботу, но иногда они могут приходиться на другие дни. Всё зависит от местности. В день поминовения совершается литургия, заказывают сорокоуст и зачитывают молитвы об упокоении. В храмах приносят панихиды и раздают нуждающимся продукты. Дома организуют поминальные обеды.

война, кладбище во Львове

Посещение могил происходит по желаниям. Но часто после церковной службы они посещают могилы умерших родственников. Убрать могилу считается добродетельным делом, а также можно зажечь лампадку и помолиться.

Что касается даты поминальных дней, то известно, что в 2024 году они приходятся на 9 марта и субботу второй седмицы Великого поста – 30 марта.

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