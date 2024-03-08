Ваше щоденне читання карток Таро для всіх знаків зодіаку вже тут з передбаченням на 8 березня.

Думки дуже сильні, і це те, що Таро допомагає встановити.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклею.

До вас приходить багато благословень, що ваше серце може вибухнути.

Тримайте поточний список, щоб, коли ви відчуєте себе пригніченим, ви можете звернутися до нього.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

Коли ви знаходитесь з кимось на одній хвилі, все просто тече, і ви почуваєте себе добре у своєму житті.

Настав час шукати такі відносини та ситуації, в яких вам не доведеться постійно боротися, щоб отримати бажане. Шукайте потік.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Вісімка Кубків.

Ви намагаєтеся уникнути конфлікту, але краще зіткнутися зі своїми проблемами віч-на-віч.

Можливо, ви не хочете розгойдувати човен, тому що це так незручно пережити, але у вас є всі підстави висловити свою думку та висловити своє невдоволення.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Двійка Жезлів.

Є багато рішень, які ви повинні прийняти.

Є вибір, пов'язаний з вашим будинком та сім'єю, але частина вас не впевнена, що принесе майбутнє або який шлях обрати зараз.

Рекомендується не квапити цей процес і ретельно зважити всі варіанти.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Сила перевернута.

Хтось намагається використати ситуацію, щоб маніпулювати вами, і оскільки ви довіряєте йому, ви не бачите його мотивів.

Бережіть свою слабку зону, оскільки саме тут ви найбільш уразливі.

Діва (23 серпня - 22 вересня)

Карта Таро: Десятка Кубків.

Ви закохуєтесь і все стає на свої місця.

Ви відчуваєте радість задоволення завдяки відносинам, які забезпечують вам підтримку, турботу та любов.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Маг.

Ви дуже вмілі. У вас є багато позитивних якостей, які ви можете використовувати для заробляння грошей.

Можливо, ви не знаєте, на якій конкретній навичці слід зосередитися, але це чудовий час для вас, щоб випробувати те, що ви любите робити найбільше.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Жезлов.

Ви довго чекали на покращення ситуації, а тепер, коли воно настало, ви, можливо, навіть не знаєте, що робити далі.

Не витрачайте занадто багато часу, перш ніж скласти новий план на наступну частину місяця.

Можливо, використовуйте енергію майбутнього Молодика, щоб записати список і зосередитися.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Зірка.

Ніколи не пізно повернутися до своєї віри та почати все спочатку. Ваша вина — це лише емоція, яка вас стримує.

Вибачте себе та відпустіть минуле. Це є у підручниках історії. Не тримайте образу на себе.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Закохані.

В якому скруті опинитися. Ви знаєте, що вам потрібно ухвалити важливе рішення, але ваше розділене серце хоче мати все це.

Якщо потрібно піти на компроміс, ви можете спробувати знайти його, але іноді це неможливо, і вам просто потрібно вибрати найкращу ситуацію, навіть якщо все не здається завершеним.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Сонце.

Легко сказати: "Зроби все, що в твоїх силах", але бувають моменти, коли ти відчуваєш, що твоїх зусиль ніколи не буде достатньо.

Справа в тому, що ніхто не чекає від вас досконалості.

Ви можете подумати, що люди спостерігають за вами критично, але швидше за все ви робите чудову роботу, і це бачать інші.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Місяць у перевернутому положенні.

Виконання роботи допоможе очистити будь-яку негативну енергію, яку ви відчуваєте.

Якщо ви застрягли, це нормально. Щоб усе обробити, потрібен час. Будьте терплячі до себе.

Джерело: yourtango .

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