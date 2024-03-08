Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака уже здесь с предсказанием на 8 марта.

Мысли очень сильны, и это то, что Таро помогает установить.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Девятка Пентаклей.

К вам приходит так много благословений, что ваше сердце может взорваться.

Держите текущий список, чтобы, когда вы почувствуете себя подавленным, вы могли обратиться к нему.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Двойка Кубков.

Когда вы находитесь с кем-то на одной волне, все просто течет, и вы чувствуете себя хорошо в своей жизни.

Пришло время искать такие отношения и ситуации, в которых вам не придется все время бороться, чтобы получить желаемое. Ищите поток.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

Вы пытаетесь избежать конфликта, но лучше столкнуться со своими проблемами лицом к лицу.

Возможно, вы не хотите раскачивать лодку, потому что это так неудобно пережить, но у вас есть все основания высказать свое мнение и высказать свое недовольство.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Двойка Жезлов.

Есть много решений, которые вам нужно принять.

Есть выбор, связанный с вашим домом и семьей, но часть вас не уверена, что принесет будущее или какой путь выбрать прямо сейчас.

Рекомендуется не торопить этот процесс и тщательно взвесить все варианты.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Сила, перевернутая.

Кто-то пытается использовать ситуацию, чтобы манипулировать вами, и, поскольку вы доверяете ему, вы не видите его мотивов.

Берегите свою слабую зону, поскольку именно здесь вы наиболее уязвимы.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Десятка Кубков.

Вы влюбляетесь, и все становится на свои места.

Вы испытываете радость удовлетворения благодаря отношениям, которые обеспечивают вам поддержку, заботу и любовь.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Маг.

Вы очень умелы. У вас много положительных качеств, которые вы можете использовать для зарабатывания денег.

Возможно, вы не знаете, на каком конкретном навыке следует сосредоточиться, но это прекрасное время для вас, чтобы опробовать то, что вы любите делать больше всего.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Вы долго ждали улучшения ситуации, а теперь, когда оно наступило, вы, возможно, даже не знаете, что делать дальше.

Не теряйте слишком много времени, прежде чем составить новый план на следующую часть месяца.

Возможно, используйте энергию предстоящего Новолуния, чтобы записать список и сосредоточиться.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Звезда.

Никогда не поздно вернуться к своей вере и начать все сначала. Ваша вина — это всего лишь эмоция, которая вас сдерживает.

Простите себя и отпустите прошлое. Это есть в учебниках истории. Не держите обиду на себя.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Влюбленные.

В каком затруднительном положении оказаться. Вы знаете, что вам нужно принять важное решение, но ваше разделенное сердце хочет иметь все это.

Если нужно пойти на компромисс, вы можете попытаться найти его, но иногда это невозможно, и вам просто нужно выбрать лучшую ситуацию, даже если все не кажется завершенным.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Солнце.

Легко сказать: «Сделай все, что в твоих силах», но бывают моменты, когда ты чувствуешь, что твоих усилий никогда не будет достаточно.

Дело в том, что никто не ожидает от вас совершенства.

Вы можете подумать, что люди наблюдают за вами критически, но, скорее всего, вы делаете отличную работу, и это видят другие.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Луна в перевернутом положении.

Выполнение работы поможет очистить любую негативную энергию, которую вы чувствуете.

Если вы застряли, это нормально. Чтобы все обработать, нужно время. Будьте терпеливы к себе.

Источник: yourtango.

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