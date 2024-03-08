Укртрансбезпека має намір переглянути розміри штрафів для автомобільних перевізників з метою кращої адаптації до рівня суспільної шкоди, заподіяної внаслідок правопорушень.

Під час публічного звіту про діяльність Державної служби України з безпеки на транспорті перший заступник голови Укртрансбезпеки Юрій Марценишин повідомив про намір розглянути питання про зміни до розмірів штрафів, що визначені у законі "Про автомобільний транспорт". Основна мета полягає у тому, щоб різний рівень суспільної шкоди або небезпеки, заподіяний правопорушеннями, відображався у різних розмірах штрафів.

Марценишин пояснив: "Ми розуміємо, що потрібно переглянути розміри штрафів, оскільки існуюча практика не завжди відповідає реальності. Ми плануємо розробити нові рекомендації, які дозволять встановлювати більш адекватні штрафи, враховуючи конкретні обставини правопорушення."

Згідно з Євгеном Зборовським, головою відомства, існуючі санкції вже здавно викликали зауваження з боку перевізників через їхню несправедливість та недостатній рівень. "Нинішні штрафи, визначені законодавством, не завжди відповідають реальній ситуації на дорогах. Сумлінні перевізники, які дотримуються правил, не відчувають тиску штрафів, тоді як недобросовісні оператори вважають навіть найвищі санкції невеликими", - додав він.

Джерело: borgexpert

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