Укртрансбезопасность намерена пересмотреть размеры штрафов для автомобильных перевозчиков с целью лучшей адаптации к уровню общественного ущерба, причиненного в результате правонарушений.

В ходе публичного отчета о деятельности Государственной службы Украины по безопасности на транспорте первый заместитель председателя Укртрансбезопасности Юрий Марценишин сообщил о намерении рассмотреть вопрос об изменениях в размере штрафов, определенных в законе "Об автомобильном транспорте". Основная цель состоит в том, чтобы разный уровень общественного вреда или опасности, причиненный правонарушениями, отражался в разных размерах штрафов.

Марценишин объяснил: "Мы понимаем, что нужно пересмотреть размеры штрафов, поскольку существующая практика не всегда соответствует реальности. Мы планируем разработать новые рекомендации, позволяющие устанавливать более адекватные штрафы, учитывая конкретные обстоятельства правонарушения".

Согласно Евгению Зборовскому, главой ведомства, существующие санкции уже давно вызвали замечания со стороны перевозчиков из-за их несправедливости и недостаточного уровня. "Нынешние штрафы, определенные законодательством, не всегда соответствуют реальной ситуации на дорогах. Добросовестные перевозчики, придерживающиеся правил, не испытывают давления штрафов, тогда как недобросовестные операторы считают даже самые высокие санкции небольшими", - добавил он.

Источник: borgexpert

Последние новости Украины:

Две параллельные реальности: в день траура в Одессе провели громкие вечеринки, скандальные видео появились в сети

Мобилизация в Украине: с какого возраста будут вручать повестки с марта

"Все равно придется": руководитель ТЦК рассказал о судьбе тех, кто не явится за повесткой