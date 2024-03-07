Читання карток Таро для всіх знаків зодіаку на 7 березня, те, про що ви навіть не підозрювали, вам сьогодні потрібно.

Ваше щоденне читання карток Таро для всіх знаків зодіаку вже тут з передбаченням на 7 березня.

Постарайтеся не зосереджуватися виключно на тому, що вам потрібно зробити цього дня, оскільки життя має бути засноване на балансі у всьому.

Це може бути попередженням для всіх - вади можуть стати більш спокусливими, коли ви втомилися, і тому важливо відпочивати, коли є можливість.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 7 березня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Мапа Таро: Смерть.

Кінець так само тимчасовий, як і початок. Ви думаєте, що вони продовжуватимуться вічно, але раптово життя змінюється, і не за горами новий початок.

Можливо, ви зараз переживаєте період жалоби, але це швидше процес очищення, коли ви відпускаєте старі ситуації, щоб опинитися в новій, яка приносить вам щастя та надію.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Місяць.

Можливо, ви недавно пережили зраду, але річ у тому, що ви не можете дозволити цьому перешкодити вам довіряти іншим у житті.

Ви вчитеся бути мудрішим з кожним днем, і це допоможе вам раніше побачити червоний прапор, коли він зникне.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Путівник.

Останнім часом ти дуже багато себе віддаєш людям, які, можливо, не цінують твою цінність.

Навіть якщо ви відчуваєте, що не можете піти через ці обіцянки, важливо трохи відступити і подбати про себе.

Відпочивши, ви побачите речі по-іншому та, можливо, зміните свою точку зору.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Імператор, перевернута.

Опустіть свої бойові рукавички. Ви не бажаєте боротися все своє життя. Ви прокидаєтеся і лягаєте спати з відчуттям, що кожен день це поле битви.

Це ваше виживання, але так було так довго, що ваше тіло не усвідомило, що війна закінчена. Ти вільний.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Башта.

Відбувся раптовий збій, і ви можете недооцінити кількість часу, який вам знадобиться, щоб впоратися з ним.

Коли подібні речі з'являються зовсім несподівано, не пропускайте проблему з виду, не перевіривши її, щоб знати, чи виправиться проблема сама по собі чи потребує вашої уваги зараз.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Закохані.

Ви знаєте, що дійсно любите цю людину, але ваше серце все ще розділене через минуле кохання, яке ви не можете викинути з голови. Можливо, причина, через яку ви все ще думаєте про своє Х, полягає в тому, що у вас є незавершені справи.

Але навіть якщо ви поговорили один з одним і вирішили конфлікт, у вас все одно може нічого не вийти. Іноді потрібно відпустити минуле, не зводячи кінці з кінцями.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів.

У голові крутяться всі шалені речі, що сталися цього тижня. Проблема в тому, що якщо ви не відпустите це, ви занадто багато думати всі вихідні, псуючи собі відпочинок.

Вам потрібно позбавитися всього цього, поговоривши з другом або консультантом, якому ви довіряєте і який розуміє, звідки ви прийшли.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклею.

Ви втратили трохи грошей. Можливо, ви вклали трохи грошей у криптовалюту, думаючи, що швидко повернетеся, але тепер ви бачите, що спад настільки серйозний, що ви не думаєте, що окупите свої інвестиції. Не докоряйте собі за ухвалення рішення, яке, озираючись назад, ви вважаєте дурним.

Попишіть це на добре засвоєний урок. Зрештою гроші можна поповнити й іншими способами.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов.

Важливо святкувати дрібниці, як і великі.

Щодня та кожна віха – це досягнення.

Ви добре вклали свій час і вам потрібно пишатися собою за це.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Король Мечів.

Ви готові домінувати на наступному етапі свого життя.

Ви давно думали про досягнення цієї мети та можете скуштувати перемогу. Продовжуйте візуалізувати свій успіх.

Виявивши послідовність і наполегливість, ви досягнете успіху.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Путівник, перевернута.

Настав час повернутися і повідомити світ, що ви існуєте.

Ви на якийсь час закриваєте свої соціальні мережі, бо це марна трата часу, але тепер, коли ви відчуваєте, що божевільна політична драма вщухла, перевірте, що у вас на Facebook або в інших стрічках.

Вам не обов'язково проводити години на день в Інтернеті, але кілька хвилин, щоб перевірити, що відбувається з друзями, можуть виявитися корисними.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Десятка Пентаклею.

Якщо ви любите акуратно використані речі та любите відвідувати благодійні чи комісійні магазини, зараз саме час вирушити на полювання за своїм наступним скарбом.

Ви можете знайти ідеальну річ, яка вам потрібна, не сплачуючи повну ціну. Можливо, це навіть краще, ніж якби ви купили його новим.

Джерело: yourtango .

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