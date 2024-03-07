Чтение карт Таро для всех знаков зодиака на 7 марта, то, о чем вы даже не подозревали, вам сегодня нужно.

Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака уже здесь с предсказанием на 7 марта.

Постарайтесь не сосредотачиваться исключительно на том, что вам нужно сделать в этот день, поскольку жизнь должна быть основана на балансе во всем.

Это может быть предупреждением для всех – пороки могут стать более соблазнительными, когда вы устали, и поэтому важно отдыхать, когда есть возможность.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 7 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Смерть.

Конец так же временен, как и начало. Вы думаете, что они будут длиться вечно, но внезапно жизнь меняется, и не за горами новое начало.

Возможно, вы сейчас переживаете период траура, но это скорее процесс очищения, когда вы отпускаете старые ситуации, чтобы оказаться в новой, которая приносит вам счастье и надежду.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Луна.

Возможно, вы недавно пережили предательство, но дело в том, что вы не можете позволить этому помешать вам доверять другим в жизни.

Вы учитесь быть мудрее с каждым днем, и это поможет вам раньше увидеть красный флаг, когда он исчезнет.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Отшельник.

В последнее время ты слишком много себя отдаешь людям, которые, возможно, не ценят твою ценность.

Даже если вы чувствуете, что не можете уйти из-за данных вами обещаний, важно немного отступить и позаботиться о себе.

Отдохнув, вы увидите вещи по-другому и, возможно, измените свою точку зрения.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Император, перевернутая.

Опустите свои боевые перчатки. Вы не хотите бороться всю свою жизнь. Вы просыпаетесь и ложитесь спать с ощущением, что каждый день — это поле битвы.

Это ваше выживание, но так было так долго, что ваше тело не осознало, что война окончена. Ты свободен.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Башня.

Произошел внезапный сбой, и вы можете недооценить количество времени, которое вам потребуется, чтобы справиться с ним.

Когда подобные вещи появляются совершенно неожиданно, не упускайте проблему из виду, не проверив ее, чтобы знать, исправится ли проблема сама по себе или требует вашего внимания сейчас.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Влюбленные.

Вы знаете, что действительно любите этого человека, но ваше сердце все еще разделено из-за прошлой любви, которую вы не можете выбросить из головы. Возможно, причина, по которой вы все еще думаете о своем Х, заключается в том, что у вас есть незавершенные дела.

Но даже если вы поговорили друг с другом и разрешили конфликт, у вас все равно может ничего не получиться. Иногда нужно отпустить прошлое, не сводя концы с концами.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Пятерка Мечей.

В голове крутятся все безумные вещи, произошедшие на этой неделе. Проблема в том, что если вы не отпустите это, вы будете слишком много думать все выходные, портя себе отдых.

Вам нужно избавиться от всего этого, поговорив с другом или консультантом, которому вы доверяете и который понимает, откуда вы пришли.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей.

Вы потеряли немного денег. Возможно, вы вложили немного денег в криптовалюту, думая, что быстро вернетесь, но теперь вы видите, что спад настолько серьезен, что вы не думаете, что окупите свои инвестиции. Не корите себя за принятие решения, которое, оглядываясь назад, вы считаете глупым.

Спишите это на хорошо усвоенный урок. В конце концов, деньги можно пополнить и другими способами.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Жезлов.

Важно праздновать мелочи так же, как и большие.

Каждый день и каждая веха – это достижение.

Вы хорошо вложили свое время, и вам нужно гордиться собой за это.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Мечей.

Вы готовы доминировать на следующем этапе своей жизни.

Вы давно думали о достижении этой цели и можете вкусить победу. Продолжайте визуализировать свой успех.

Проявив последовательность и настойчивость, вы добьетесь успеха.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Отшельник, перевернутая.

Пришло время вернуться и сообщить миру, что вы существуете.

Вы на время закрываете свои социальные сети, потому что это пустая трата времени, но теперь, когда вы чувствуете, что сумасшедшая политическая драма утихла, проверьте, что у вас на Facebook или в других лентах.

Вам не обязательно проводить часы в день в Интернете, но несколько минут, чтобы проверить, что происходит с друзьями, могут оказаться полезными.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Десятка Пентаклей.

Если вы любите аккуратно использованные вещи и любите посещать благотворительные или комиссионные магазины, сейчас самое время отправиться на охоту за своим следующим сокровищем.

Вы можете найти идеальную вещь, которая вам нужна, не платя полную цену. Возможно, это даже лучше, чем если бы вы купили его новым.

Источник: yourtango.

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