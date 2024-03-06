З’ясувалося, що розглядається можливість продовження терміну прийому заяв на виплати ВПО.
Таке рішення повинен прийняти Уряд, пише Politeka.net з посиланням на МІнРеінтеграції.
Зокрема, питання щодо продовження терміну прийому заяв на виплати обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО.
Як повідомили в міністерстві, зафіксовано велику кількість звернень щодо продовження виплат на проживання ВПО з 1 березня. В тому числі на гарячі лінії Мінреінгтеграції.
Виплати ВПО з 1 березня.
Крім того, в деяких органах соціального захисту населення та ЦНАПах записатися на прийом можна не раніше квітня.
Отже, на даний момент обговорюються зміни до постанови КМУ від 20 березня 2022 року № 332, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання ВПО.
«Розглядається варіант продовжити термін подачі заяв до 30 квітня», - кточнили в міністерстві.
Якщо рішення буде прийнято, внутрішньо переміщені особи, які отримували таку допомогу та подали заяву на її продовження у квітні, зможуть отримувати виплати, починаючи з березня.
Нагадаємо, з 1 березня в Україні змінився підхід до надання внутрішньо переміщеним особам допомоги від держави.
Виплати ВПО з 1 березня.
Виплати тепер отримуватимуть лише представники найбільш вразливих верств населення, а також ті, хто вже щось зробив для покращення свого економічного благополуччя.
«Зверніть увагу, що з 1 березня при подачі заяв про взяття на облік та отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб варто звертатися до органів соціального захисту населення у вашій громаді або районі міста чи у ЦНАП вашого району», - повідомляли в МінРеінтеграції.
В Україні налічується близько п’яти мільйонів людей, які вважаються внутрішніми переселенцями. Із них 2,5 мільйона щомісяця отримують виплати.
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