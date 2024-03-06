Уряд готується прийняти ще одне рішення щодод виплат, від яких залежать мільйони людей.

З’ясувалося, що розглядається можливість продовження терміну прийому заяв на виплати ВПО.

Таке рішення повинен прийняти Уряд, пише Politeka.net з посиланням на МІнРеінтеграції.

Зокрема, питання щодо продовження терміну прийому заяв на виплати обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО.

Як повідомили в міністерстві, зафіксовано велику кількість звернень щодо продовження виплат на проживання ВПО з 1 березня. В тому числі на гарячі лінії Мінреінгтеграції.

Виплати ВПО з 1 березня.

Крім того, в деяких органах соціального захисту населення та ЦНАПах записатися на прийом можна не раніше квітня.

Отже, на даний момент обговорюються зміни до постанови КМУ від 20 березня 2022 року № 332, якою затверджено порядок надання допомоги на проживання ВПО.

«Розглядається варіант продовжити термін подачі заяв до 30 квітня», - кточнили в міністерстві.

Якщо рішення буде прийнято, внутрішньо переміщені особи, які отримували таку допомогу та подали заяву на її продовження у квітні, зможуть отримувати виплати, починаючи з березня.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні змінився підхід до надання внутрішньо переміщеним особам допомоги від держави.

Виплати ВПО з 1 березня.

Виплати тепер отримуватимуть лише представники найбільш вразливих верств населення, а також ті, хто вже щось зробив для покращення свого економічного благополуччя.

«Зверніть увагу, що з 1 березня при подачі заяв про взяття на облік та отримання допомоги для внутрішньо переміщених осіб варто звертатися до органів соціального захисту населення у вашій громаді або районі міста чи у ЦНАП вашого району», - повідомляли в МінРеінтеграції.

В Україні налічується близько п’яти мільйонів людей, які вважаються внутрішніми переселенцями. Із них 2,5 мільйона щомісяця отримують виплати.

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