Выяснилось, что рассматривается возможность продления срока приема заявлений на выплаты ВПЛ.
Такое решение должно принять Правительство, пишет Politeka.net со ссылкой на МинРеинтеграцию.
В частности, вопрос о продлении срока приема заявлений на выплаты обсуждался на заседании Координационного штаба по ВПЛ.
Как сообщили в министерстве, зафиксировано большое количество обращений по продлению выплат на проживание ВПЛ с 1 марта. В том числе на горячие линии Минреингтеграции.
Выплаты ВПЛ с 1 марта.
Кроме того, в некоторых органах социальной защиты населения и ЦНАПах записаться на прием можно не раньше апреля.
Итак, на данный момент обсуждаются изменения в постановление КМУ от 20 марта 2022 № 332, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ.
"Рассматривается вариант продлить срок подачи заявлений до 30 апреля", - отметили в министерстве.
Если решение будет принято, внутренне перемещенные лица, получавшие такую помощь и подавшие заявление на ее продление в апреле, смогут получать выплаты, начиная с марта.
Напомним, с 1 марта в Украине изменился подход к оказанию внутриперемещенным лицам помощи от государства.
Выплаты ВПЛ с 1 марта.
Выплаты теперь будут получать только представители наиболее уязвимых слоев населения, а также те, кто уже что-то предпринял для улучшения своего экономического благополучия.
«Обратите внимание, что с 1 марта при подаче заявлений о взятии на учет и получении помощи для внутренне перемещенных лиц следует обращаться в органы социальной защиты населения в вашем сообществе или районе города или в ЦНАП вашего района», - сообщали в МинРеинтеграции.
В Украине насчитывается около пяти миллионов человек, считающихся внутренними переселенцами. Из них 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты.
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