Правительство готовится принять еще одно решение относительно выплат, от которых зависят миллионы людей.

Выяснилось, что рассматривается возможность продления срока приема заявлений на выплаты ВПЛ.

Такое решение должно принять Правительство, пишет Politeka.net со ссылкой на МинРеинтеграцию.

В частности, вопрос о продлении срока приема заявлений на выплаты обсуждался на заседании Координационного штаба по ВПЛ.

Как сообщили в министерстве, зафиксировано большое количество обращений по продлению выплат на проживание ВПЛ с 1 марта. В том числе на горячие линии Минреингтеграции.

Выплаты ВПЛ с 1 марта.

Кроме того, в некоторых органах социальной защиты населения и ЦНАПах записаться на прием можно не раньше апреля.

Итак, на данный момент обсуждаются изменения в постановление КМУ от 20 марта 2022 № 332, которым утвержден порядок предоставления помощи на проживание ВПЛ.

"Рассматривается вариант продлить срок подачи заявлений до 30 апреля", - отметили в министерстве.

Если решение будет принято, внутренне перемещенные лица, получавшие такую ​​помощь и подавшие заявление на ее продление в апреле, смогут получать выплаты, начиная с марта.

Напомним, с 1 марта в Украине изменился подход к оказанию внутриперемещенным лицам помощи от государства.

Выплаты ВПЛ с 1 марта.

Выплаты теперь будут получать только представители наиболее уязвимых слоев населения, а также те, кто уже что-то предпринял для улучшения своего экономического благополучия.

«Обратите внимание, что с 1 марта при подаче заявлений о взятии на учет и получении помощи для внутренне перемещенных лиц следует обращаться в органы социальной защиты населения в вашем сообществе или районе города или в ЦНАП вашего района», - сообщали в МинРеинтеграции.

В Украине насчитывается около пяти миллионов человек, считающихся внутренними переселенцами. Из них 2,5 миллиона ежемесячно получают выплаты.

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