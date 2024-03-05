Українцям можна не працювати та отримати субсидію - ле потрібно знати основний нюанс такої можливості.

Пенсійний фонд є важливим інститутом для забезпечення фінансового добробуту в пенсійному віці, пропонуючи громадянам доступ до пенсійних виплат та інших видів соціальної підтримки. Українці можуть не працювати, але отримувати субсидії.

Про таку ситацію та всі нюанси розповів Пенсійний фонд України у Твіттері.

Чимало осіб звертаються до пенсійного фонду за консультаціями стосовно процедур отримання пенсій, величини соціальних виплат, а також для вирішення питань, що стосуються їх пенсійного обліку та субсидій.

Пенсійний фонд реагує на запити, надіслані поштою чи зроблені телефоном, ініціюючи інформаційні кампанії та надаючи вичерпні пояснення для забезпечення доступності та прозорості пенсійних послуг для усіх пенсіонерів. Це стосується, як запитань щодо субсидій, так і пенсійних виплат.

Жінка, перебуваючи на лікуванні через перелом, звернулася з запитанням про можливість отримання житлової субсидії, зазначивши свій вік - 57 років.

Пенсійний фонд відповів, що для отримання житлової субсидії у таких випадках можна звернутися за призначенням на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії. Цей висновок міститиме інформацію про тривалу хворобу, згідно з встановленими вимогами Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року, №848.

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