Украинцам можно не работать и получить субсидию - нужно знать основной нюанс такой возможности.

Пенсионный фонд является важным институтом для обеспечения финансового благосостояния в пенсионном возрасте, предлагая гражданам доступ к пенсионным выплатам и другим видам социальной поддержки. Украинцы могут не работать, но получать субсидии.

О такой ситуации и всех нюансах рассказал Пенсионный фонд Украины в Твиттере.

Многие обращаются в пенсионный фонд за консультациями относительно процедур получения пенсий, величины социальных выплат, а также для решения вопросов, касающихся их пенсионного учета и субсидий.

Пенсионный фонд реагирует на запросы, отправленные по почте или сделанные по телефону, инициируя информационные кампании и предоставляя исчерпывающие объяснения для обеспечения доступности и прозрачности пенсионных услуг для всех пенсионеров. Это касается как вопросов субсидий, так и пенсионных выплат.

Женщина, находясь на лечении из-за перелома, обратилась с вопросом о возможности получения жилищной субсидии, отметив свой возраст – 57 лет.

Пенсионный фонд ответил, что для получения жилищной субсидии в таких случаях можно обратиться за назначением на основании заключения врачебно-консультативной комиссии. Этот вывод будет содержать информацию о длительной болезни согласно установленным требованиям Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 года, №848.

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