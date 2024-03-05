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ОВЕН

21 березня – 19 квітня

Овен,

У роботі та економіці, Двійка Кубків та Королева Жезлов: ви будете раді приєднатися до нових проектів чи ідей, які сприятимуть розвитку вашої кар'єри. Оточіть себе тими, хто намагається щосили, і ви зможете просунутися в цій галузі. Ваші фінанси будуть гаразд, щоб ви могли впоратися з будь-якою ситуацією.

У коханні та оточенні П'ятірка Меч і Сили: ви зазнаєте невдачі, коли справа дійде до спілкування чи ідей з кимось дуже близьким вам. Будьте терплячі, оскільки час також є фактором, який може допомогти вам побачити речі в іншому світлі.

Щодо здоров'я та вашої енергетики Паж Монет та П'ятірка Кубків: проблеми можуть виникнути з деякими ліками або їжею, що викликають дуже специфічні реакції всередині вашого організму.

Ваш колір та щасливе число: Білий та 9.

ТЕЛЕЦЬ

20 квітня – 20 травня

Телець,

У роботі та економіці Трійка Кубків та Шістка Кубків: наближаються великі успіхи та зв'язки, які відкриють певні двері для вашої вигоди. Зверніться до способів роботи, які можуть спостерігати люди, які за вас відповідають, якщо ви хочете побачити більше плодів у довгостроковій перспективі. Ваш гаманець трохи поповниться за рахунок грошей, які вам були винні.

У коханні та оточенні Паж Жезлов та Імператриця: ви можете скористатися смугою пристрасті та ентузіазму, що призведе вас до переживання ситуацій справжнього щастя. Жінка з великим досвідом допоможе вам у реалізації проекту.

Щодо здоров'я та вашої енергії Четвірка монет та Шістка монет: вам необхідно зберегти частину своєї енергії, щоб мати можливість виконувати повсякденні завдання. Ваше енергетичне поле потребує очищення та оновлення, щоб зцілити енергію іншої людини, що впливає на вас.

Ваш колір та щасливе число: коричневий та 5.

БЛИЗНЮКИ

21 травня – 20 червня

Близнюки,

У роботі та господарстві Жриця та Сімка Кубків: тримайтеся подалі від певних рухів колег, які дбають лише про себе. Вивчіть, як можна пересуватись у цих місцях, щоб не видати своїх намірів, навіть якщо вони щирі.

У коханні та оточенні Трійка монет і Туз кубків: ви створите узи прихильності, якими ви будете насолоджуватися в довгостроковій перспективі та отримувати відмінні враження. Інші також працюватимуть над тим, щоб справи пішли краще, і це надасть вам більше імпульсу. У вашому спілкуванні з'явився новий учасник.

По здоров'ю та енергії, Башта і Дурень: намагайтеся не перенапружуватися. Ваше тіло готове зруйнуватися, і найгірше те, що ви цього не усвідомлюєте, тому це може статися будь-де і будь-коли.

Ваш колір та щасливе число: синій та 0.

РАК

21 червня – 22 липня

Рак,

У роботі та економіці, Дев'ятка Монет та Шістка Меч: ваша нинішня ситуація буде повільно, але значно погіршуватиметься протягом кількох днів з точки зору сприйняття та загальної атмосфери у вашій робочій групі. У найгірші часи вам доведеться позичити гроші чи матеріальний товар.

У коханні та оточенні Королева Меч і Смерті: вам доведеться змінити свій погляд на речі. Ваш критичний погляд стежить за вашими цінностями та етикою, викликаючи руйнування ваших почуттів стосовно інших.

По здоров'ю та вашій енергетиці Дев'ятка Жезлов та Десятка Кубків: ваш настрій буде в межах середнього, але так, з'являться певні специфічні навантаження в області спини та шиї. Дайте собі трохи відпочити.

Ваш колір та щасливе число: Жовтий та 2.

ЛЕВ

23 липня – 22 серпня

Лев,

У роботі та господарстві Вісімка Монет та Туз Кубків: настають дні великої завантаженості. Майте віру і зіткніться з цим, виявивши фізичну, але, що важливіше, моральну підготовку. Ваші фінанси отримають бонус, на який ви чекали вже давно.

У коханні та оточенні Двійка Меч і Колісниця: після блокувань та прикрих перешкод ваші емоції нестимуться потоком інтенсивності та прогресу, який перенаправить усі ті проблеми, які було важко вирішити. Настають несподівані подорожі.

Що стосується здоров'я та енергії, Четвірка Жезлов і Королева Монет: вам необхідно упорядкувати свій розум і енергію. Така велика напруга за кілька днів втомлює тебе, і ти це знаєш. В руках може виникнути невеликий дискомфорт.

Ваш колір та щасливе число: зелений та 6.

ДІВА

23 серпня – 22 вересня

Діва,

У роботі та економіці, Справедливість і Колесо Фортуни: ви повірите, що вам найбільше пощастило у світі, тому що ви бачитимете ситуації та отримуватимете досвід, що виходить за рамки того, до чого ви звикли. Все обертатиметься навколо вас, і ви легко впораєтеся з будь-яким завданням, яке поставите перед собою. Азартні ігри та документація працюють на вашу користь.

У коханні та оточенні Король Мечів та Король Кубків: у гру вступить багато думок та людей, яких має бути максимум троє. Ретельно вибирайте свій захист, тому що вам доведеться неодноразово викладати свою позицію. Чоловічі фігури матимуть ключове значення конкретного розвитку. Він невеликий, але його важливо взяти до уваги.

У здоров'я та вашої енергії, Король Жезлов та Четвірка Кубків: у вас буде ентузіазм та енергія, але зовнішні обставини не дозволяють вам діяти так, як хотілося б. У вашому розумі будуть моменти повного замішання і сильніші блокування, ніж зазвичай.

Ваш колір та щасливе число: Індіго та 8.

ТЕРЕЗИ

23 вересня – 22 жовтня

Терези,

У роботі та господарстві Повішений та Десятка монет: незважаючи на збереження гарного ритму роботи та зв'язку з колегами та обставинами оточення, ваші засоби до існування зазнають досить суттєвого спаду. Це не незворотно, але дуже важко вирішити. Розплющте очі широко.

У коханні та оточенні, Лицар Монет та Імператор: продовжуйте рухатися вперед і досліджувати місцевість із тим упором, який ви прикладаєте. Коли ми ризикуємо та виходимо із зони комфорту, ми бачимо нові способи та можливості, які можна використовувати у повсякденному житті, але ніхто не каже, що це легко. Ви маєте рацію, і ви отримаєте результат.

У здоров'я та вашої енергії Трійка Меч і Вісімка Жезлов: не здавайтеся, якщо ваш стан не дозволяє вам робити справи так, як вам хотілося б. Це сезон вірусів та бактерій.

Ваш колір та щасливе число: помаранчевий та 7.

СКОРПІОН

23 жовтня – 21 листопада

Скорпіон,

У роботі та господарстві, Закохані та Сонце: таке переосмислення призведе лише до втрати часу. Визначте шлях і способи, якими ви маєте намір розвивати свої наміри прямо зараз. Інші, можливо, вже обрали короткий шлях. Можливі затримки з отриманням сум, які мали повернутися до вас.

У коханні та оточенні Поміркованість та Королева Кубків: практично в більшості сфер ваш партнер виявляє незвичайну силу та схильність. Скористайтеся цим, і ви потрапите до самої точки всіма своїми намірами. Деякі дружні стосунки виявлять до вас холодне ставлення.

У здоров'я та своєї енергії, Туз Кубків та Маг: бережіть своє дихання, як біологічно, так і свідомо. Це недостатньо використовується форма медитації та трансу для лікування тривоги та стресу. Можуть виникнути серйозні психічні конфлікти.

Ваш колір та щасливе число: Сірий та 1.

СТРІЛЕЦЬ

22 листопада – 21 грудня

Стрілець,

У роботі та господарстві Місяць та Вісімка Кубків: будьте агресивні, стежте за своєю поведінкою, тому що ви відчуєте, що інші відбирають те, що належить вам по праву. Отримайте пораду від того, хто знає, як захистити справу з юридичного погляду, тому що ви йдете на роботу, щоб працювати, а не конкурувати.

У коханні та оточенні Сімка Жезлов та Паж Мечів: на даний момент ви знайшли місце та умови, що дозволяють вам пустити коріння та розпочати нові етапи. Ви маєте пройти довгий шлях розширення можливостей, і ви не збираєтеся зупинятися зараз.

Що стосується здоров'я та вашої енергії, Четвірка Меч і Лицар Жезлов: ви можете відчути внутрішню силу, що тече через вас. У вас з'явиться навіть інтуїтивна здатність швидко розуміти стан оточуючих.

Ваш колір та щасливе число: червоний та 3.

КОЗЕРІГ

22 грудня – 29 січня

Козеріг,

У роботі та економіці, Вісімка Мечів та Шістка Треф: ситуація складається не на вашу користь. Чи то через песимізм чи негативну енергію, на вас чекають дещо важкі новини з різних фронтів. Щось із цього нове, щось уже давно назріло. Готуйте валізу не буквально, а до подорожі в невідомість.

У коханні та оточенні Зірка та самітник: вам не вистачить самовладання, щоб подолати деякі емоції. Зараз не найкращий час, щоб говорити, що робити, але вони мають рацію. Просто будьте максимально спокійні, якщо не хочете, щоб спалахнув запобіжник.

У здоров'я і вашої енергії Папа і Дев'ятка Кубків: всі проблеми і відчуття, що накопичилися, очевидно, породжують стрес і напружені і зосереджені стани. Сходіть на огляд, тому що вже кілька днів ви почуваєтеся колишнім, і залишатися під замком вдома – не найкращі ліки.

Ваш колір та щасливе число: Охра та 4.

ВОДОЛІЙ

20 січня – 28 лютого

Водолій,

У роботі та господарстві, Двійка Монет та Судження: ви можете дозволити собі розкіш змінити на мить деякі речі, про які ви вже проконсультувалися зі своїм начальством. Ви завершуєте платежі, починаєте нові проекти, і все обернеться на вашу користь.

У коханні та оточенні Десятка Меч і Диявол: добре аналізувати свої кроки та кроки партнера. Що погано, то це не довіряти, відчувати, що все сприймається як особисті нападки. Якби все йшло само собою, нам не треба було бути соціальними істотами. На даний момент настав час попрацювати над розумінням та слуханням. Це день, коли можна провести час із немовлятами.

У здоров'ї та вашій енергії, Дев'ятка Меч і Сімка Монет: хоч іноді і виникають думки про лінощі, але ви відчуваєте потребу щось робити. Це дивне почуття, з яким ви не знаєте, як упоратися, але воно збалансовано підштовхує вас до обох крайнощів.

Ваш щасливий колір і число: чорний і парних цифр.

РИБИ

19 лютого – 20 березня

Риби,

У роботі та господарстві Десятка Меч і Лицар Меч: у вас з'являться можливості для невеликого зростання, який, у свою чергу, гальмуватиметься причинами, що заохочуються компанією. Це не контратака, просто не все буде на вашу користь. Ваші фінанси також постраждають так само.

У коханні та оточенні Лицар Кубків та П'ятірка Монет: ви відчуваєте піднесення та покращення з плином часу. Те, що колись було незрілим чи дитячим, тепер здається водою під мостом, і ви зосереджені на теперішньому. Перед незвичайною урочистістю буде сімейна згода.

У здоров'я та вашої енергії Двійка Жезлів та П'ятірка Жезлів: насолоджуйтесь гарним настроєм, який приходить завдяки поєднанню гарної погоди та фізичної життєздатності вашого тіла. Якщо це правда, що ви волієте займатися плануванням будинку, то це тому, що ви більше стикаєтеся зі своїми власними речами.

Ваш щасливий колір і число: охра та непарні числа.

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