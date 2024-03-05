Хотите знать, что ждет вас сегодня во всех аспектах вашей жизни?

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ОВЕН

21 марта – 19 апреля

Овен,

В работе и экономике, Двойка Кубков и Королева Жезлов: вы будете рады присоединиться к новым проектам или идеям, которые будут способствовать развитию вашей карьеры. Окружите себя теми, кто старается изо всех сил, и вы сможете продвинуться в этой области. Ваши финансы будут в порядке, чтобы вы могли справиться с любой ситуацией.

В любви и окружении Пятерка Мечей и Силы: вы потерпите неудачу, когда дело дойдет до общения или идей с кем-то очень близким вам. Будьте терпеливы, поскольку время также является фактором, который может помочь вам увидеть вещи в ином свете.

В отношении здоровья и вашей энергетики Паж Монет и Пятерка Кубков: проблемы могут возникнуть с некоторыми лекарствами или пищей, вызывающими весьма специфические реакции внутри вашего организма.

Ваш цвет и счастливое число: Белый и 9.

ТЕЛЕЦ

20 апреля – 20 мая

Телец,

В работе и экономике Тройка Кубков и Шестерка Кубков: грядут большие успехи и связи, которые откроют определенные двери для вашей выгоды. Обратитесь к способам работы, которые могут наблюдать люди, которые за вас отвечают, если вы хотите увидеть больше плодов в долгосрочной перспективе. Ваш кошелек немного пополнится за счет денег, которые вам были должны.

В любви и окружении Паж Жезлов и Императрица: вы можете воспользоваться полосой страсти и энтузиазма, которая приведет вас к переживанию ситуаций истинного счастья. Женщина с большим опытом поможет вам в реализации проекта.

В отношении здоровья и вашей энергии Четверка монет и Шестерка монет: вам необходимо сохранить часть своей энергии, чтобы иметь возможность выполнять повседневные задачи. Ваше энергетическое поле нуждается в очищении и обновлении, чтобы исцелить энергию другого человека, воздействующую на вас.

Ваш цвет и счастливое число: коричневый и 5.

БЛИЗНЕЦЫ

21 мая – 20 июня

Близнецы,

В работе и хозяйстве Жрица и Семерка Кубков: держитесь подальше от определенных движений коллег, которые заботятся только о себе. Изучите, как можно передвигаться в этих местах, чтобы не выдать своих намерений, даже если они искренние.

В любви и окружении Тройка монет и Туз кубков: вы создадите узы привязанности, которыми вы будете наслаждаться в долгосрочной перспективе и получать отличные впечатления. Другие также будут работать над тем, чтобы дела пошли лучше, и это придаст вам больше импульса. В вашем кругу общения появился новый участник.

По здоровью и энергии, Башня и Дурак: старайтесь не перенапрягаться. Ваше тело готово разрушиться, и самое худшее то, что вы этого не осознаете, поэтому это может произойти где угодно и когда угодно.

Ваш цвет и счастливое число: синий и 0.

РАК

21 июня – 22 июля

Рак,

В работе и экономике, Девятка Монет и Шестерка Мечей: ваша нынешняя ситуация будет медленно, но значительно ухудшаться в течение нескольких дней с точки зрения восприятия и общей атмосферы в вашей рабочей группе. В худшие времена вам придется одолжить деньги или материальный товар.

В любви и окружении Королева Мечей и Смерти: вам придется изменить свой взгляд на вещи. Ваш критический взгляд следит за вашими ценностями и этикой, вызывая разрушение ваших чувств по отношению к другим.

По здоровью и вашей энергетике Девятка Жезлов и Десятка Кубков: ваше настроение будет в пределах среднего, но да, появятся определенные специфические нагрузки в области спины и шеи. Дайте себе немного отдохнуть.

Ваш цвет и счастливое число: Желтый и 2.

ЛЕВ

23 июля – 22 августа

Лев,

В работе и хозяйстве Восьмерка Монет и Туз Кубков: грядут дни большой загруженности. Имейте веру и столкнитесь с этим, проявив физическую, но, что более важно, моральную подготовку. Ваши финансы получат бонус, которого вы ждали уже давно.

В любви и окружении Двойка Мечей и Колесница: после блокировок и досадных препятствий ваши эмоции будут нестись потоком интенсивности и прогресса, который перенаправит все те проблемы, которые было трудно решить. Грядут неожиданные путешествия.

Что касается здоровья и энергии, Четверка Жезлов и Королева Монет: вам необходимо привести в порядок свой разум и энергию. Такое большое напряжение за несколько дней утомляет тебя, и ты это знаешь. В руках может возникнуть небольшой дискомфорт.

Ваш цвет и счастливое число: зеленый и 6.

ДЕВА

23 августа – 22 сентября

Дева,

В работе и экономике, Справедливость и Колесо Фортуны: вы поверите, что вам больше всего повезло в мире, потому что вы будете видеть ситуации и получать опыт, выходящий за рамки того, к чему вы привыкли. Все будет вращаться вокруг вас, и вы легко справитесь с любой задачей, которую поставите перед собой. Азартные игры и документация работают в вашу пользу.

В любви и окружении Король Мечей и Король Кубков: в игру вступит много мыслей и людей, которых должно быть максимум трое. Тщательно выбирайте свою защиту, так как вам придется неоднократно излагать свою позицию. Мужские фигуры будут иметь ключевое значение для конкретного развития. Он невелик, но его важно принять во внимание.

В здоровье и вашей энергии, Король Жезлов и Четверка Кубков: у вас будет энтузиазм и энергия, но внешние обстоятельства не позволяют вам действовать так, как хотелось бы. В вашем уме будут моменты полного замешательства и более сильные блокировки, чем обычно.

Ваш цвет и счастливое число: Индиго и 8.

ВЕСЫ

23 сентября – 22 октября

Весы,

В работе и хозяйстве Повешенный и Десятка монет: несмотря на сохранение хорошего ритма работы и связи с коллегами и обстоятельствами окружения, ваши средства к существованию потерпят довольно существенный спад. Это не необратимо, но очень трудно решить. Откройте глаза широко.

В любви и окружении, Рыцарь Монет и Император: продолжайте двигаться вперед и исследовать местность с тем упором, который вы прикладываете. Когда мы рискуем и выходим из зоны комфорта, мы видим новые способы и возможности, которые можно использовать в повседневной жизни, но никто не говорит, что это легко. Вы правы, и вы получите результат.

В здоровье и вашей энергии Тройка Мечей и Восьмерка Жезлов: не сдавайтесь, если ваше состояние не позволяет вам делать дела так, как вам хотелось бы. Это сезон вирусов и бактерий.

Ваш цвет и счастливое число: оранжевый и 7.

СКОРПИОН

23 октября – 21 ноября

Скорпион,

В работе и хозяйстве, Влюбленные и Солнце: такое переосмысление приведет только к потере времени. Определите путь и способы, которыми вы собираетесь развивать свои намерения прямо сейчас. Другие, возможно, уже выбрали короткий путь. Возможны задержки с получением сумм, которые должны были вернуться к вам.

В любви и окружении Умеренность и Королева Кубков: практически в большинстве сфер ваш партнер проявляет необыкновенную силу и предрасположенность. Воспользуйтесь этим, и вы попадете в самую точку всеми своими намерениями. Некоторые дружеские отношения проявят к вам холодное отношение.

В здоровье и своей энергии, Туз Кубков и Маг: берегите свое дыхание, как биологически, так и сознательно. Это недостаточно используемая форма медитации и транса для лечения тревоги и стресса. Могут возникнуть серьезные психические конфликты.

Ваш цвет и счастливое число: Серый и 1.

СТРЕЛЕЦ

22 ноября – 21 декабря

Стрелец,

В работе и хозяйстве Луна и Восьмерка Кубков: будьте агрессивны, следите за своим поведением, потому что вы почувствуете, что другие отбирают то, что принадлежит вам по праву. Получите совет от того, кто знает, как защитить дело с юридической точки зрения, потому что вы идете на работу, чтобы работать, а не конкурировать.

В любви и окружении Семерка Жезлов и Паж Мечей: на данный момент вы нашли место и условия, позволяющие вам пустить корни и начать новые этапы. Вам предстоит пройти долгий путь расширения возможностей, и вы не собираетесь останавливаться сейчас.

Что касается здоровья и вашей энергии, Четверка Мечей и Рыцарь Жезлов: вы можете почувствовать внутреннюю силу, текущую через вас. У вас даже появится интуитивная способность быстро понимать состояние окружающих.

Ваш цвет и счастливое число: красный и 3.

КОЗЕРОГ

22 декабря – 29 января

Козерог,

В работе и экономике, Восьмерка Мечей и Шестерка Треф: ситуация складывается не в вашу пользу. Будь то из-за пессимизма или негативной энергии, вас ждут несколько тяжелые новости с разных фронтов. Что-то из этого новое, что-то уже давно назрело. Готовьте чемодан не в буквальном смысле, а к путешествию в неизвестность.

В любви и окружении Звезда и Отшельник: вам не хватит самообладания, чтобы побороть некоторые эмоции. Сейчас не лучшее время, чтобы говорить, что делать, но они правы. Просто будьте максимально спокойны, если не хотите, чтобы загорелся предохранитель.

В здоровье и вашей энергии Папа и Девятка Кубков: все накопившиеся проблемы и ощущения, очевидно, порождают стресс и напряженные и сосредоточенные состояния. Сходите на осмотр, потому что уже несколько дней вы чувствуете себя прежним, и оставаться взаперти дома – не лучшее лекарство.

Ваш цвет и счастливое число: Охра и 4.

ВОДОЛЕЙ

20 января – 28 февраля

Водолей,

В работе и хозяйстве, Двойка Монет и Суждение: вы можете позволить себе роскошь изменить на мгновение некоторые вещи, о которых вы уже проконсультировались со своим начальством. Вы завершаете платежи, начинаете новые проекты, и все обернется в вашу пользу.

В любви и окружении Десятка Мечей и Дьявол: хорошо анализировать свои шаги и шаги партнера. Что нехорошо, так это не доверять, чувствовать, что все воспринимается как личные нападки. Если бы все шло само собой, нам не нужно было бы быть социальными существами. На данный момент пришло время поработать над пониманием и слушанием. Это день, когда можно провести время с младенцами.

В здоровье и вашей энергии, Девятка Мечей и Семерка Монет: хоть иногда и возникают мысли о лени, но вы чувствуете потребность что-то делать. Это странное чувство, с которым вы не знаете, как справиться, но оно сбалансированно подталкивает вас к обеим крайностям.

Ваш счастливый цвет и число: черный и четные цифры.

РЫБЫ

19 февраля – 20 марта

Рыбы,

В работе и хозяйстве Десятка Мечей и Рыцарь Мечей: у вас появятся возможности для небольшого роста, который, в свою очередь, будет тормозиться причинами, поощряемыми компанией. Это не контратака, просто не все будет в вашу пользу. Ваши финансы также пострадают таким же образом.

В любви и окружении Рыцарь Кубков и Пятерка Монет: вы ощущаете подъем и улучшение с течением времени. То, что когда-то было незрелым или ребяческим, теперь кажется водой под мостом, и вы сосредоточены на настоящем. Перед необычным торжеством будет семейное согласие.

В здоровье и вашей энергии Двойка Жезлов и Пятерка Жезлов: наслаждайтесь хорошим настроением, которое приходит благодаря сочетанию хорошей погоды и физической жизнеспособности вашего тела. Если это правда, что вы предпочитаете заниматься планированием дома, то это потому, что вы больше соприкасаетесь со своими собственными вещами.

Ваш счастливый цвет и число: охра и нечетные числа.

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