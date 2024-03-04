У Дніпрі трирічний Діма втік від вихователів з дитсадка і самостійно вирушив додому.

Для матері, Юлії Шибко, ранок 28-го лютого розпочався несподівано: вона здивувалася, коли побачила свого сина під воротами, коли вважала, що він у дитсадку.

Юлія поділилася своїм враженням: "Я почула стук у ворота, вибігла і побачила тоненькі ніжки через решітку. Коли я побачила його тапочки, зрозуміла, що це мій Діма. Вийшла, побачила сині губи, він тремтів і казав: "Мама, я прийшов".

Після цього мати негайно сповістила інших батьків у груповому чаті. Однак відповідь від адміністрації була дуже дивна. Вони заявили, що не несуть відповідальності за дітей, і закликали батьків бути обережними.

Юлія звернулася до поліції, і через декілька годин директорка садочка заявила про його закриття та вимагала забрати речі.

"Я кажу: якщо ви хочете поліцію, то поліція буде, вона сказала: давайте, все. Була викликана поліція, написана заява, ми звернулись в усі служби куди можна", - каже матір хлопчика.

Дорога від дому до садочка пролягає через стоянку вантажівок і біля невеликого озера, але це не спинило Діму у його намірі дістатися додому.

Згодом, журналісти відвідали дитсадок і поговорили з директоркою. Виявилося, що садок розташований поруч із заправкою та стоянкою. Однак незважаючи на це, Юлія визнала, що не перевіряла наявність ліцензії в закладі та не підписувала жодних документів.

Незважаючи на оплату за перебування сина у садочку, адміністрація навіть не вибачилася за страшний інцидент. Журналісти звернулися до директорки для пояснень, але спочатку отримали відмову.

Вірогідно, на момент інциденту у садочку дійсно не було ліцензії, і зазначено, що її тільки намагалися отримати. Журналісти також стикнулися з нападом, коли їх автомобіль почали фотографувати - виявилося, що він зареєстрований на виховательку Діми.

Джерело: Дніпро TV

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