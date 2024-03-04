В Днепре трехлетний Дима скрылся от воспитателей из детсада и самостоятельно отправился домой.

Для матери, Юлии Шибко, утро 28 февраля началось неожиданно: она удивилась, когда увидела своего сына под воротами, когда считала, что он находится в детском саду.

Юлия поделилась своим впечатлением: "Я услышала стук в ворота, выбежала и увидела тоненькие ножки через решетку. Когда я увидела его тапочки, поняла, что это мой Дима. Вышла, увидела синие губы, он дрожал и говорил: "Мама, я пришел" .

После этого мать немедленно известила других родителей в групповом чате. Однако ответ от администрации был очень странным. Они заявили, что не несут ответственности за детей и призвали родителей быть осторожными.

Юлия обратилась в полицию, и через несколько часов директор садика заявила о его закрытии и требовала забрать вещи.

"Я говорю: если вы хотите полицию, то полиция будет, она сказала: давайте, все. Была вызвана полиция, написано заявление, мы обратились во все службы куда можно", - говорит мать мальчика.

Дорога от дома к саду пролегает через стоянку грузовиков и у небольшого озера, но это не остановило Диму в его намерении добраться домой.

Впоследствии журналисты посетили детсад и поговорили с директором. Оказалось, что сад расположен рядом с заправкой и стоянкой. Однако, несмотря на это, Юлия признала, что не проверяла наличие лицензии в заведении и не подписывала никаких документов.

Несмотря на оплату за пребывание сына в садике, администрация даже не принесла извинений за страшный инцидент. Журналисты обратились к директору для объяснений, но сначала получили отказ.

По идее, на момент инцидента в садике действительно не было лицензии, и указано, что ее только пытались получить. Журналисты также столкнулись с нападением, когда их автомобиль начали фотографировать – оказалось, что он зарегистрирован на воспитательнице Димы.

Источник: Днепр TV

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