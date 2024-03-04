На Волині чоловік не з'явився за повісткою, бо доглядав за дружиною та її матір'ю.

Володимира Шуляка з села Троянівка на Маневиччині звинувачують у відмові від військового призову, і йому загрожує трирічне тюремне ув'язнення. Незважаючи на рішення місцевого райсуду про умовний термін, прокурори наполягали на реальній в'язниці.

Відповідно до інформації від ТРК «Аверс», Володимир Шуляк має п’ятьох дітей, з яких двоє є неповнолітніми. Військово-лікарська комісія визнала його здатним до військової служби, проте він не з'явився до пункту збору.

Сам Володимир пояснює свою дію обставинами: "Моя дружина лежала в лікарні, їй зробили операцію, а я не міг залишити дітей без догляду. Також моя теща хворіла, тож мені доводилося навідувати її. А сам я маю проблеми зі здоров'ям, тож мушу приймати таблетки".

Донька Володимира, яка прибула підтримати батька, відзначила, що у їхній родині вже є трагедія - загинув на фронті її двоюрідний брат, а тепер її батька хочуть позбавити волі. Вона стверджує, що термін умовного ув'язнення непропорційний: "Я вважаю, що це несправедливий вирок, якщо ще хочуть посадити людину. За що? Людина з’явилася у військкомат. Його відвезли прокапатися, бо в тата по життю дуже високий тиск. У нього проблеми з серцем і варикоз. Татові буде 55 років".

Прокурор Ольга Клок вважає, що реальне покарання є необхідним, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому. Однак колегія апеляційних суддів вирішила не вирішувати питання ув'язненням, присудивши Володимиру Шуляку шість місяців арешту.

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