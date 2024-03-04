На Волыни мужчина не явился за повесткой, потому что ухаживал за женой и ее матерью.

Владимир Шуляк из села Трояновка на Маневичине обвиняется в отказе от военного призыва, и ему грозит трехлетнее тюремное заключение. Несмотря на решение местного райсуда об условном сроке, прокуроры настаивали на реальной тюрьме.

Согласно информации от ТРК «Аверс», Владимир Шуляк имеет пятерых детей, из которых двое несовершеннолетних. Военно-врачебная комиссия признала его способным к военной службе, однако он не явился в пункт сбора.

Сам Владимир объясняет свое действие обстоятельствами: "Моя жена лежала в больнице, ей сделали операцию, а я не мог оставить детей без присмотра. Также моя теща болела, поэтому мне приходилось посещать ее. А у меня проблемы со здоровьем, поэтому должен принимать таблетки".

Прибывшая поддержать отца дочь Владимира отметила, что в их семье уже есть трагедия - погиб на фронте ее двоюродный брат, а теперь ее отца хотят лишить свободы. Она утверждает, что срок условного заключения непропорционален: "Я считаю, что это несправедливый приговор, если еще хотят посадить человека. За что? Человек явился в военкомат. Его отвезли прокопаться, потому что у папы по жизни очень высокое давление. его проблемы с сердцем и варикоз. Папе будет 55 лет".

Прокурор Ольга Клок считает, что реальное наказание необходимо, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Однако коллегия апелляционных судей решила не решать вопрос заключения, присудив Владимиру Шуляку шесть месяцев ареста.

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