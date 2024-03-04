Вивчення того, як чистити витяжку покращує загальну гігієну, оскільки чиста витяжка допомагає позбавитися жиру, бруду і навіть бактерій.

Витяжка покрита бризками жиру, засмічена пилом, що осів, і мікроскопічним брудом з повітря.

Тому слід знати, як можна очистити фільтри та поверхні витяжки.

Як почистити фільтр витяжки та витяжного вентилятора слід знати кожній господині.

Ось як можна очистити фільтр витяжного вентилятора:

Насамперед вам знадобляться гумові рукавички, білий оцет, бікарбонат соди, гарячий мильний розчин та м'яка щітка для чищення фільтрів витяжки.

Зніміть фільтри з витяжки.

Замочіть у мильній воді із чашкою білого оцту, щоб зруйнувати жир.

Після хорошого замочування візьміть щітку та обережно потріть.

Якщо є щось стійке, можна приготувати пасту з оцту і бікарбонату соди, щоб ще більше розщепити жир і отримати чистий фільтр екстрактора. Примітка: щоразу, коли ви пробуєте новий розчин, що чистить, завжди корисно спочатку протестувати його на невеликій непомітній ділянці.

Як почистити витяжку та фільтр – ретельно промийте, висушіть і залиште сушитися на повітрі.

Потім просто прикріпіть його знову, коли фільтр повністю висохне.

Буде гарною ідеєю включити цю частину чищення витяжки в свій графік домашнього прибирання щотижня або раз на два тижні, щоб можна було легко позбутися від усього цього липкого бруду.

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