Витяжка покрита бризками жиру, засмічена пилом, що осів, і мікроскопічним брудом з повітря.
Тому слід знати, як можна очистити фільтри та поверхні витяжки.
Як почистити фільтр витяжки та витяжного вентилятора слід знати кожній господині.
Ось як можна очистити фільтр витяжного вентилятора:
Насамперед вам знадобляться гумові рукавички, білий оцет, бікарбонат соди, гарячий мильний розчин та м'яка щітка для чищення фільтрів витяжки.
Зніміть фільтри з витяжки.
Замочіть у мильній воді із чашкою білого оцту, щоб зруйнувати жир.
Після хорошого замочування візьміть щітку та обережно потріть.
Якщо є щось стійке, можна приготувати пасту з оцту і бікарбонату соди, щоб ще більше розщепити жир і отримати чистий фільтр екстрактора. Примітка: щоразу, коли ви пробуєте новий розчин, що чистить, завжди корисно спочатку протестувати його на невеликій непомітній ділянці.
Як почистити витяжку та фільтр – ретельно промийте, висушіть і залиште сушитися на повітрі.
Потім просто прикріпіть його знову, коли фільтр повністю висохне.
Буде гарною ідеєю включити цю частину чищення витяжки в свій графік домашнього прибирання щотижня або раз на два тижні, щоб можна було легко позбутися від усього цього липкого бруду.
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