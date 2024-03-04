Изучение того, как чистить вытяжку улучшает общую гигиену, поскольку чистая вытяжка помогает избавиться от жира, грязи и даже бактерий.

Вытяжка покрыта брызгами жира, засорена осевшей пылью и микроскопической грязью из воздуха.

Поэтому следует знать, как можно очистить фильтры и поверхности вытяжки.

Как почистить фильтр вытяжки и вытяжного вентилятора следует знать каждой хозяйке.

Вот как можно очистить фильтр вытяжного вентилятора:

Прежде всего вам понадобятся резиновые перчатки, белый уксус, бикарбонат соды, горячий мыльный раствор и мягкая щетка для чистки фильтров вытяжки.

Снимите фильтры с вытяжки.

Замочите в мыльной воде с чашкой белого уксуса, чтобы разрушить жир.

После хорошего замачивания возьмите щетку и аккуратно потрите.

Если есть что-то стойкое, вы можете приготовить пасту из уксуса и бикарбоната соды, чтобы еще больше расщепить жир и получить чистый фильтр экстрактора. Примечание: всякий раз, когда вы пробуете новый чистящий раствор, всегда полезно сначала протестировать его на небольшом незаметном участке.

Как почистить вытяжку и фильтр - тщательно промойте, высушите и оставьте сушиться на воздухе.

Затем просто прикрепите его снова, когда фильтр полностью высохнет.

Будет хорошей идеей включить эту часть чистки вытяжки в свой график домашней уборки еженедельно или раз в две недели, чтобы можно было легко избавиться от всей этой липкой грязи.

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