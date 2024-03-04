Вытяжка покрыта брызгами жира, засорена осевшей пылью и микроскопической грязью из воздуха.
Поэтому следует знать, как можно очистить фильтры и поверхности вытяжки.
Как почистить фильтр вытяжки и вытяжного вентилятора следует знать каждой хозяйке.
Вот как можно очистить фильтр вытяжного вентилятора:
Прежде всего вам понадобятся резиновые перчатки, белый уксус, бикарбонат соды, горячий мыльный раствор и мягкая щетка для чистки фильтров вытяжки.
Снимите фильтры с вытяжки.
Замочите в мыльной воде с чашкой белого уксуса, чтобы разрушить жир.
После хорошего замачивания возьмите щетку и аккуратно потрите.
Если есть что-то стойкое, вы можете приготовить пасту из уксуса и бикарбоната соды, чтобы еще больше расщепить жир и получить чистый фильтр экстрактора. Примечание: всякий раз, когда вы пробуете новый чистящий раствор, всегда полезно сначала протестировать его на небольшом незаметном участке.
Как почистить вытяжку и фильтр - тщательно промойте, высушите и оставьте сушиться на воздухе.
Затем просто прикрепите его снова, когда фильтр полностью высохнет.
Будет хорошей идеей включить эту часть чистки вытяжки в свой график домашней уборки еженедельно или раз в две недели, чтобы можно было легко избавиться от всей этой липкой грязи.
Читайте также:
Как почистить вытяжку и фильтр на кухне: надежный способ
Как почистить вытяжку на кухне: избавьтесь от жира и копоти быстро и эффективно