Ваше щоденне читання карток Таро для всіх знаків зодіаку вже тут з прогнозом на 5 березня.

Щоденне читання карт Таро для всіх знаків зодіаку 5 березня, те, як ви керуєте своїм днем, є відображенням вас самих та вашої реакції на енергію дня.

Цей день спонукає планувати день та думати про майбутнє.

Це може означати, що вам доведеться сісти та спланувати, як максимально використати свій день.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карток Таро вашого знака зодіаку 5 березня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Місяць.

Обман - це пастка, в яку легко потрапити, якщо не зважати на факти.

Ви не хочете вдавати, що не бачите червоний прапор перед своїм обличчям.

Можливо, навіть ваші друзі чи партнер звітують вас із цього приводу.

Не заплющуйте очі. Дозвольте істині відвести вас від руйнування. Це непросто, але ви будете раді, що це зробили.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Сила

Вам необхідно відновити свою стійкість.

Ви займаєтеся цим уже деякий час, тому втомились і готові зробити перерву.

Ви не йдете, але тренуєтеся.

Ви досягнете моменту, коли зможете працювати довше або впоратися зі справами, не зупиняючись найближчим часом.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Король Кубків.

Ваші емоції зашкалюють, тому ви можете не бачити речі так ясно, якби ви не відчували це так сильно по відношенню до цієї людини.

Ревнощі і все, що ви відчуваєте, є частиною пакету кохання, що відкрився у вашому житті.

Дайте собі час, щоб краще зрозуміти це.

Рак (21 червня - 22 липня)

Карта Таро: Сонце.

Ваш позитив – це те, що змушує вас сяяти, тому не відчувайте себе винним за те, що у вас був добрий день, коли хтось інший нещасний.

Можливо, ви ніколи не дізнаєтеся, який вплив на них ваш світогляд, навіть якщо здається, що вони ставляться до вашого щастя зневажливо.

Можливо, ти єдине світло, яке вони бачать весь день. Тож посміхайтеся і будьте вдячні відкрито.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Башта.

Раптові конфлікти ніколи не бувають добрими, але водночас. з цього досвіду ви можете отримати уроки, яких ви не отримали б, якби було видано попередження про те, що це станеться.

Ви захоплені зненацька, але сприйміть це як можливість дізнатися, де ви найслабше, і зміцнити свої сили.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Трійка Жезлів.

Це такий творчий час для вас.

Ваш розум відкритий для нових ідей, тому знайдіть час для роздумів. Пориньте в текстури життя.

Насолоджуйтесь моментом. Дозвольте собі насолодитися фарбами світу.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Двійка Пентаклей.

У вас занадто багато справ, тому вам доведеться з'ясувати, який проект відкласти, доки ви не наздоженете решту.

Можливо, вам зараз не вистачає часу, щоб впоратися з багатьма справами, тому краще реалістично ставитися до своєї ситуації та визнати, що ваша увага має бути зосереджена на тому, з чим ви можете впоратися зараз.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею.

Хороша ідея – накопичити трохи грошей та відкласти їх на чорний день.

Ви можете взяти трохи і відчути, що вам потрібно витратитися, але найрозумніше мати подушку на випадок надзвичайної ситуації.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернута.

Ти зараз трохи впертий.

Ви закрили свій розум від пропозиції, яка непогана, просто вона вам не подобається.

Ви можете побачити речі у новому світлі, якщо спробуєте поглянути на ситуацію під іншим кутом. Поставте себе місце іншого.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Десятка Жезлов у перевернутому положенні.

Вам потрібно відкласти свої турботи та дозволити своєму тягарі впоратися самому.

Ви не можете зробити все це, тому думати, що вам потрібно це зробити, не тільки хибно, але й утримує вас від радості, яку може запропонувати життя. Витратьте день або годину, щоб розважитись!

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Вісімка Меч, перевернута.

Ви нарешті можете рухатися вперед, не відчуваючи себе спійманим у пастку обставин.

Відносини чи робота, на якій було так важко залишатись, більше не ваша проблема.

Буде так приємно побачити, що принесе новий розділ вашого життя.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Світ, перевернута.

Ви були на вершині, але тепер блиск цього успіху вже не такий, як ви думали. Ви волієте залишатися за лаштунками.

Ви готові дозволити комусь іншому взяти на себе ініціативу та насолоджуватися загальною увагою.

Джерело: yourtango .

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