Ваше ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака уже здесь с прогнозом на 5 марта.

Ежедневное чтение карт Таро для всех знаков зодиака 5 марта, то, как вы управляете своим днем, является отражением вас самих и вашей реакции на энергию дня.

Этот день побуждает планировать день и думать о будущем.

Это может означать, что вам придется сесть и спланировать, как максимально использовать свой день.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 5 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Луна.

Обман — это ловушка, в которую легко попасть, если не обращать внимания на факты.

Вы не хотите притворяться, что не видите красный флаг перед своим лицом.

Возможно, даже ваши друзья или партнер отчитывают вас по этому поводу.

Не закрывайте глаза. Позвольте истине увести вас от разрушения. Это непросто, но вы будете рады, что сделали это.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Сила

Вам нужно восстановить свою устойчивость.

Вы занимаетесь этим уже некоторое время, поэтому устали и готовы сделать перерыв.

Вы не уходите, но тренируетесь.

Вы достигнете момента, когда сможете работать дольше или справляться с делами, не останавливаясь в ближайшее время.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Король Кубков.

Ваши эмоции зашкаливают, поэтому вы можете не видеть вещи так ясно, как если бы вы не чувствовали это так сильно по отношению к этому человеку.

Ревность и все, что вы чувствуете, являются частью пакета любви, открывшегося в вашей жизни.

Дайте себе время, чтобы лучше понять это.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Солнце.

Ваш позитив – это то, что заставляет вас сиять, поэтому не чувствуйте себя виноватым за то, что у вас был хороший день, когда кто-то другой несчастен.

Возможно, вы никогда не узнаете, какое влияние оказывает на них ваше мировоззрение, даже если кажется, что они относятся к вашему счастью пренебрежительно.

Возможно, ты единственный свет, который они видят весь день. Так что улыбайтесь и будьте благодарны открыто.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Башня.

Внезапные конфликты никогда не бывают хорошими, но в то же время. из этого опыта вы можете извлечь уроки, которых вы не получили бы, если бы было выдано предупреждение о том, что это произойдет.

Вы застигнуты врасплох, но воспримите это как возможность узнать, где вы слабее всего, и укрепить свои силы.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Тройка Жезлов.

Это такое творческое время для вас.

Ваш разум открыт для новых идей, поэтому найдите время для размышлений. Погрузитесь в текстуры жизни.

Наслаждайтесь моментом. Позвольте себе возможность насладиться красками мира.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Двойка Пентаклей.

У вас слишком много дел, поэтому вам придется выяснить, какой проект отложить, пока вы не догоните остальные.

Возможно, вам сейчас не хватает времени, чтобы справиться со многими делами, поэтому лучше реалистично относиться к своей ситуации и признать, что ваше внимание должно быть сосредоточено на том, с чем вы можете справиться прямо сейчас.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Четверка Пентаклей.

Хорошая идея — накопить немного денег и отложить их на черный день.

Вы можете взять немного и почувствовать, что вам нужно потратиться, но разумнее всего иметь подушку на случай чрезвычайной ситуации.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Король Пентаклей, перевернутая.

Ты сейчас немного упрям.

Вы закрыли свой разум от предложения, которое неплохо, просто оно вам не нравится.

Вы можете увидеть вещи в новом свете, если попытаетесь взглянуть на ситуацию под другим углом. Поставьте себя на место другого.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Десятка Жезлов в перевернутом положении.

Вам нужно отложить свои заботы и позволить своему бремени справиться самому.

Вы не можете сделать все это, поэтому думать, что вам нужно это сделать, не только ложно, но и удерживает вас от радости, которую может предложить жизнь. Потратьте день или час, чтобы развлечься!

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Восьмерка Мечей, перевернутая.

Вы наконец-то можете двигаться вперед, не чувствуя себя пойманным в ловушку обстоятельств.

Отношения или работа, на которой было так трудно оставаться, больше не ваша проблема.

Будет так приятно увидеть, что принесет новая глава вашей жизни.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Мир, перевернутая.

Вы были на вершине, но теперь блеск этого успеха уже не такой, как вы думали. Вы предпочитаете оставаться за кулисами.

Вы готовы позволить кому-то другому взять на себя инициативу и наслаждаться всеобщим вниманием.

Источник: yourtango.

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