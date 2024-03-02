Читання карт Таро для всіх знаків зодіаку на 2 березня, дізнайтеся, що чекає на вас у цей день.

Сьогодні вдалий час, щоб задумати, які інструменти ви використовуєте, щоб керувати своїм життям?

Ви довіряєте своєму розуму чи своєму серцю?

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро знака зодіаку на 2 березня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Сімка Жезлов у перевернутому положенні.

Останнім часом ти став досить самотнім. Здається, тобі здається, що ти в цьому світі зовсім один, і навіть твої найкращі друзі вже не такі близькі, як раніше.

Бачити себе аутсайдером зараз не принесе вам жодної користі.

У вас може виникнути відчуття, що ви спостерігаєте з боку і нікого не хвилюєте, але ця точка зору, можливо, заслуговує на переоцінку.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Місяць у перевернутому положенні.

Сни говорять з вами, коли ваш розум спокійний, а ваш дух відкритий і готовий прийняти.

Можливо, вас відвідують люди або ви бачите речі, які видаються вам реальними, коли ви прокидаєтеся.

Ці символи не можна ігнорувати. Це ваша совість прокидається і плескає вас по плечу, щоб ви звернули увагу.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Частина вас завжди може залишатися пов'язаною з цією частиною вашої історії, але ви переступили поріг і залишили минуле позаду.

Ви рухаєтеся до нового початку, де все ніколи не буде тим самим.

На вашому шляху почнуть з'являтися нові справи, і незабаром ви будете дуже зайняті.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернута

Кошти не надійшли до вас, і тепер те, що ви вважали новою можливістю, зникло.

Повернення до вихідної точки розчаровує, але це також шанс подивитися на те, що не спрацювало, і зробити щось трохи інакше, щоб знайти те, що буде працювати.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Десятка Меч.

Коли хтось зраджував тобі, коли ти його дуже любив, це все одно що мати ніж у спині.

Ви відчуваєте, що втратили коханця та друга, і це подвійний удар.

Це не ваша вина, і ви нічого не могли зробити, щоб завадити їм чинити так. Так що не звинувачуйте себе.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Помірність

Вас цікавить одне, але ваша кохана людина не зацікавлена ​​в цих нових змінах, і ви розриваєтеся між тим, чого хочете, і тим, щоб зробити партнера щасливим.

Справді, важко бути люб'язним, коли твоє серце не в цьому.

Ви можете тільки вдавати так довго. Зрештою, доведеться піти на компроміс, інакше може виникнути образа.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Шістка Жезлов, перевернута.

Ви не можете догодити всім, і коли справа доходить до того, щоб стати художником чи творчою людиною, ви підете на жертви, які не є логічними для вашої родини.

Вони намагаються захистити тебе, але ти знаєш, що ці жертви того варті.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Вісімка Жезлів

Цього року ви набули кілька нових навичок виживання, і це саме те, що вам потрібно, щоб почати досягати прогресу у своєму житті.

Ви краще керуєте своїм часом, кажете «ні» та уникаєте негативних ситуацій.

Всі ці навички допоможуть вам прийняти правильні рішення наступного місяця.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Меч.

Ви переросли цю ситуацію та стосунки.

Справа не в тому, що людина чи річ погані, а в тому, що вони більше не те, що вам потрібне.

Щоб вирости, потрібні крила. Ви повинні бути вільними, щоб ви могли дослідити.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернута.

Ви готові підкорити світ не тому, що ви готові, а тому, що змінилися.

Школа важких ударів – це один суворий вчитель, і тепер, коли у вас в руках диплом, ви стали сильнішими і витривалішими, ніж будь-коли раніше.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Справедливість

То була несправедлива ситуація. Ви не отримали того, що заслужили, і це болить.

Це був не той тривожний дзвінок, який ви сподівалися отримати, але тепер, коли ви більше не в незнанні, настав час прийняти речі такими, якими вони є, і працювати з тим, що у вас є.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Повішений

Із цими справами не варто поспішати. Можливо, вам надходять телефонні дзвінки та електронні листи, які підштовхують вас підписати угоду, в якій ви все ще не впевнені.

Ваша кнопка «догоджати людям» вже натиснута, але не дозволяйте їй підштовхнути вас до дій, яких, як ви знаєте, ви не готові.

Джерело: yourtango.

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