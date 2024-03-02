Чтение карт Таро для всех знаков зодиака на 2 марта, узнайте, что ждет вас в этот день.

Сегодня удачное время чтобы задумать, какие инструменты вы используете, чтобы управлять своей жизнью?

Вы доверяете своему разуму или своему сердцу?

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака на 2 марта.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Семерка Жезлов в перевернутом положении.

В последнее время ты стал довольно одиноким. Кажется, тебе кажется, что ты в этом мире совсем один, и даже твои лучшие друзья уже не так близки, как раньше.

Видеть себя аутсайдером сейчас не принесет вам никакой пользы.

У вас может возникнуть ощущение, что вы наблюдаете со стороны и никого не волнуете, но эта точка зрения, возможно, заслуживает переоценки.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Луна в перевернутом положении.

Сны говорят с вами, когда ваш разум спокоен, а ваш дух открыт и готов принять.

Возможно, вас навещают люди или вы видите вещи, которые кажутся вам реальными, когда вы просыпаетесь.

Эти символы нельзя игнорировать. Это ваша совесть просыпается и хлопает вас по плечу, чтобы вы обратили внимание.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Туз Пентаклей

Часть вас всегда может оставаться связанной с этой частью вашей истории, но вы переступили порог и оставили прошлое позади.

Вы движетесь к новому началу, где все никогда не будет прежним.

На вашем пути начнут появляться новые дела, и вскоре вы будете очень заняты.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Паж Пентаклей, перевернутая

Средства не поступили к вам, и теперь то, что вы считали новой возможностью, улетучилось.

Возвращение к исходной точке разочаровывает, но это также шанс посмотреть на то, что не сработало, и сделать что-то немного по-другому, чтобы найти то, что будет работать.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Десятка Мечей.

Когда кто-то изменял тебе, когда ты его так сильно любил, это все равно что иметь нож в спине.

Вы чувствуете, что потеряли любовника и друга, и это двойной удар.

Это не ваша вина, и вы ничего не могли сделать, чтобы помешать им поступать подобным образом. Так что не вините себя.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Умеренность

Вас интересует одно, но ваш любимый человек не заинтересован в этих новых переменах, и вы разрываетесь между тем, чего хотите, и тем, чтобы сделать партнера счастливым.

Действительно трудно быть любезным, когда твое сердце не в этом.

Вы можете только притворяться так долго. В конце концов придется пойти на компромисс, иначе может возникнуть обида.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Шестерка Жезлов, перевернутая.

Вы не можете угодить всем, и когда дело доходит до того, чтобы стать художником или творческим человеком, вы пойдете на жертвы, которые не логичны для вашей семьи.

Они пытаются защитить тебя, но ты знаешь, что эти жертвы того стоят.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов

В этом году вы приобрели несколько новых навыков выживания, и это именно то, что вам нужно, чтобы начать добиваться прогресса в своей жизни.

Вы лучше управляете своим временем, говорите «нет» и избегаете негативных ситуаций.

Все эти навыки помогут вам принять правильные решения в следующем месяце.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Мечей.

Вы переросли эту ситуацию и отношения.

Дело не в том, что человек или вещь плохие, а в том, что они больше не то, что вам нужно.

Чтобы вырасти, нужны крылья. Вы должны быть свободны, чтобы вы могли исследовать.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутая.

Вы готовы покорить мир не потому, что готовы, а потому, что изменились.

Школа тяжелых ударов – это один суровый учитель, и теперь, когда у вас в руках диплом, вы стали сильнее и выносливее, чем когда-либо прежде.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Справедливость

Это была несправедливая ситуация. Вы не получили того, что заслужили, и это больно.

Это был не тот тревожный звонок, который вы надеялись получить, но теперь, когда вы больше не в неведении, пришло время принять вещи такими, какие они есть, и работать с тем, что у вас есть.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Повешенный

С этими делами не стоит торопиться. Возможно, вам поступают телефонные звонки и электронные письма, подталкивающие вас подписать сделку, в которой вы все еще не уверены.

Ваша кнопка «угождать людям» уже нажата, но не позволяйте ей подтолкнуть вас к действиям, к которым, как вы знаете, вы не готовы.

Источник: yourtango.

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