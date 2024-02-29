Цей день може стати непростим для представників всіх Знаків Зодіаку, астрологиня розповіла, чого саме слід остерігатися.

Астрологиня дала новий прогноз на четвер, 29 лютого. Сьогодні представників всіх Знаків Зодіаку очікує доволі непростий день.

«До 10:00 відчувається напруга, емоційність та дратівливість. Протягом доби акцентується підвищена чутливість, гостра інтуїція та віщі сни. Маніпуляції та спокуси можуть трапитись з неочікуваними партнерами, від яких не було раніше проявів», - попередила астрологиня і авторка каналу Scorpio.

За її словами 29 лютого і 1 березня «добре зайнятись очищенням себе та свого помешкання від негативу».

А от завтра, 1 березня, день буде конфліктним і аварійно-небезпечним.

«Зростає небезпека з неба, проблеми у спілкуванні з партнерами, потрібна обережність фінансами. Проте цього дня ми зможемо довести свої справи до кінця», - попереджала експертка з прогнозів.

Астрологиня також підкреслила, що цей лютий, який йде до завершення, є нетиповим, адже має 29 днів.

«Зазвичай кінцівка лютого є найбільш критичною у складних ситуаціях, плюс вишенька на торті - увімкнувся Уран, який дає ефект несподіванки. Причому він може погратися в будь-якій сфері і не завжди з негативного боку», - зазначала астрологиня.

За її словами, Уран може різко зрушити з місця справи, які тяглися давно. Тому хтось може отримати або вже отримав якісь довгоочікувані документи, довідки, заяви, позови, несподівано закрив болючі фінансові питання.

«Але для багатьох також Уран дасть несподівані обставини, які сформують ситуації, до яких ми не будемо готові», - попередила астролог.

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