Ми переживаємо той рідкісний період, коли справи йдуть у «правильному напрямі».

Гороскоп Таро для всіх знаків зодіаку тут, коли Місяць знаходиться в Скорпіон, а Сонце в Рибах. Дізнайтеся, що чекає на вас у цей день.

Дізнайтесь, що готує вам щоденне читання карт Таро вашого знаку зодіаку:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Імператриця.

Дозволь натхненню проникнути в тебе, Овен. Це чудовий час для створення того, що ви хочете втілити у життя. Що б не уявляло вашу уяву, це може бути так. Ваші мрії обмежені настільки, наскільки ви дозволяєте.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Карта Таро: Башта.

Насправді немає коротких шляхів до вирішення великих життєвих проблем. Ви можете знайти просте рішення, але роботу ще потрібно зробити. Якщо ви спробуєте зробити щось швидко, вам, можливо, все одно доведеться повернутись і закінчити те, що ви пропустили. Іншими словами, найкраще просто виконати важку роботу зараз – від початку до кінця.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Суд.

Рутини змінюються. Те, що вам раніше допомагало, може більше не допомогти. Вам доведеться скоригувати своє мислення. Іноді люди можуть застрягти в переконанні, що оскільки щось робиться певним чином, воно має залишатися незмінним.

Ваш спосіб мислення повинен змінитись, коли ви починаєте новий розпорядок дня. Зрештою, це надолужить втрачене, і ви побачите, що це була чудова ідея.

Рак (21 червня – 22 липня)

Мапа Таро: Маг.

Важко просити начальника більше грошей. Ви можете турбуватися про те, що прохання про підвищення може поставити під загрозу вашу роботу. Якщо ви відчуваєте, що зробили свій внесок у компанію або зробили додану вартість, немає причин не цікавитися вашою зарплатою. Робіть підказки та дивіться, що ви відчуваєте. Тим не менш, якщо минув якийсь час, не соромтеся питати те, що вам потрібно.

Лев (23 липня - 22 серпня)

Карта Таро: Повішений.

Ви не хочете йти на компроміс зі своєю чесністю заради того, щоб справити враження на інших. Ваша доброта може призвести до того, що вами скористаються, і ви можете пошкодувати, що чекали на когось, хоча вам слід було дозволити йому самому вирішити проблему.

Вам потрібно провести жорстку розмову і дати цій людині зрозуміти, що ви готові зробити деякі здорові зміни, а це може означати, що ви відступите і дозволите їй бути більш незалежним.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Справедливість

Ви допомогли іншим, і тепер Всесвіт дає вам такий необхідний перепочинок. Питання, пов'язані з вашими відносинами, розвиватимуться так, як ви забажаєте. Якщо ви маєте справу з юридичним питанням або очікуєте на рішення суду, все складеться справедливо, можливо, навіть на вашу користь.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Диявол

Залучення когось, хто недоступний може змусити вас хотіти його ще більше, тому що ви не можете його мати. Замість того, щоб дозволяти почуттям керувати вашим серцем, ви можете зробити щось, щоб відволіктися від цієї людини.

Це не станеться відразу, але з часом ви зможете прийти до тями і потрапити в таке місце, де навіть не знатимете, про що думаєте.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Світ

Щасливий кінець справді збувається. Між дією та результатами існує природний причинно-наслідковий зв'язок. Якщо ви витратите час і попрацюєте, ви пожнете плоди чи вигоди.

Ось чому вам так важливо залишатися вірним собі понад усе. Ви не бажаєте, щоб ваші благословення відбувалися.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Сила

Ви можете робити все, що захочете. Це може бути банально, але це правда. Ви повинні вирішити, що незалежно від того, що відбувається у вашому житті, ви не погодитеся ні на що, окрім своєї мрії. Поставте мету і прагнете до неї. Ніщо не може стати на вашому шляху, крім вас самих.

Козеріг (22 грудня - 19 січня)

Карта Таро: Справедливість

Залишайтеся врівноваженими. Коли життя, люди або ситуації здаються складнішими, ніж вам хотілося б, дуже легко відчути, що ви не маєте контролю. Ви можете бути схильні відступити ще далі, щоб довести свою думку собі чи комусь ще. Чи варто виходити із ситуації? Можливо, ні.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Путівник.

Ви готові до міні-ретриту у тихий світ, де всі і всі перебувають у гармонії зі Всесвітом. Ви вчитеся тренуватися та спокійно концентруватися на своїх думках та ідеях. Ви відкриваєте для себе справжній сенс дружби, життя та інших питань, пов'язаних із вашим майбутнім.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Верховна Жриця.

Риби, ти не дурень і просто знаєш, коли хтось приховує від тебе таємницю. Можливо, ви відчуваєте, що ваш друг чи колега таємно закоханий у вас, бо в їхніх очах горить ця іскра, коли ви кажете.

Настав час почекати та набратися терпіння. Як ви вже знаєте, нічого прихованого в такий спосіб не залишається. Світло завжди знаходить спосіб розкрити правду!

Джерело: yourtango .

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