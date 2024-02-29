Мы переживаем тот редкий период, когда дела идут в «правильном направлении».

Гороскоп Таро для всех знаков зодиака здесь, когда Луна находится в знаке Скорпиона, а Солнце в Рыбах. Узнайте, что ждет вас в этот день.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Императрица.

Позволь вдохновению проникнуть в тебя, Овен. Это прекрасное время для создания того, что вы хотите воплотить в жизнь. Что бы ни представляло ваше воображение, это может быть так. Ваши мечты ограничены настолько, насколько вы позволяете.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Башня.

На самом деле не существует коротких путей к решению больших жизненных проблем. Вы можете найти простое решение, но работу еще предстоит проделать. Если вы попытаетесь сделать что-то быстро, вам, возможно, все равно придется вернуться и закончить то, что вы пропустили. Другими словами, лучше всего просто выполнить тяжелую работу сейчас — от начала до конца.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Суд.

Рутины меняются. То, что раньше помогало вам, может больше не помочь. Вам придется скорректировать свое мышление. Иногда люди могут застрять в убеждении, что, поскольку что-то делается определенным образом, оно должно оставаться прежним.

Ваш образ мышления должен измениться, когда вы начинаете новый распорядок дня. В конце концов, это наверстает упущенное, и вы увидите, что это была отличная идея.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Маг.

Трудно просить у начальника больше денег. Вы можете беспокоиться, что просьба о повышении может поставить под угрозу вашу работу. Если вы чувствуете, что внесли свой вклад в компанию или внесли добавленную стоимость, нет причин не интересоваться вашей зарплатой. Делайте подсказки и смотрите, что вы чувствуете. Тем не менее, если прошло какое-то время, не стесняйтесь спрашивать то, что вам нужно.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Повешенный.

Вы не хотите идти на компромисс со своей честностью ради того, чтобы произвести впечатление на других. Ваша доброта может привести к тому, что вами воспользуются, и вы можете пожалеть, что ждали кого-то, хотя вам следовало позволить ему самому решить проблему.

Вам нужно провести жесткий разговор и дать этому человеку понять, что вы готовы внести некоторые здоровые изменения, а это может означать, что вы отступите и позволите ему быть более независимым.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Справедливость

Вы помогли другим, и теперь Вселенная дает вам столь необходимую передышку. Вопросы, связанные с вашими отношениями, будут развиваться так, как вы пожелаете. Если вы имеете дело с юридическим вопросом или ожидаете решения суда, все сложится справедливо, возможно, даже в вашу пользу.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Дьявол

Привлечение кого-то, кто недоступен, может заставить вас хотеть его еще больше, потому что вы не можете его иметь. Вместо того, чтобы позволять чувствам управлять вашим сердцем, вы можете сделать что-то, чтобы отвлечься от этого человека.

Это не произойдет в одночасье, но со временем вы сможете прийти в себя и попасть в такое место, где даже не будете знать, о чем думаете.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Мир

Счастливый конец действительно сбывается. Между действием и результатами существует естественная причинно-следственная связь. Если вы потратите время и поработаете, вы пожнете плоды или выгоды.

Вот почему для вас так важно оставаться верным себе превыше всего. Вы не хотите, чтобы ваши благословения происходили.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Сила

Вы можете делать все, что захотите. Это может звучать банально, но это правда. Вы должны решить, что независимо от того, что происходит в вашей жизни, вы не согласитесь ни на что, кроме своей мечты. Поставьте цель и стремитесь к ней. Ничто не может встать на вашем пути, кроме вас самих.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Справедливость

Оставайтесь уравновешенными. Когда жизнь, люди или ситуации кажутся сложнее, чем вам хотелось бы, очень легко почувствовать, что вы не имеете контроля. Вы можете быть склонны отступить еще дальше, чтобы доказать свою точку зрения себе или кому-то еще. Стоит ли выходить из ситуации? Возможно, нет.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Отшельник.

Вы готовы к мини-ретриту в тихий мир, где все и все находятся в гармонии со Вселенной. Вы учитесь тренироваться и спокойно концентрироваться на своих мыслях и идеях. Вы открываете для себя истинный смысл дружбы, жизни и других вопросов, связанных с вашим будущим.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Верховная Жрица.

Рыбы, ты не дурак и просто знаешь, когда кто-то скрывает от тебя тайну. Возможно, вы чувствуете, что ваш друг или коллега тайно влюблен в вас, потому что в их глазах горит эта искра, когда вы говорите.

Пришло время подождать и набраться терпения. Как вы уже знаете, ничего скрытого таким образом не остаётся. Свет всегда находит способ раскрыть правду!

Источник: yourtango.

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