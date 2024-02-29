Этот день может оказаться непростым для представителей всех Знаков Зодиака, астролог рассказала, чего именно следует остерегаться.

Астролог дала новый прогноз на четверг, 29 февраля. Сегодня представителей всех знаков Зодиака ожидает довольно непростой день.

«До 10:00 чувствуется напряжение, эмоциональность и раздражительность. В течение суток акцентируется повышенная чувствительность, острая интуиция и вещие сны. Манипуляции и соблазны могут случиться с неожиданными партнерами, от которых не было ранее проявлений», - предупредила астролог и автор канала Scorpio .

По ее словам, 29 февраля и 1 марта «хорошо заняться очищением себя и своего жилья от негатива».

А вот завтра, 1 марта, день будет конфликтным и аварийно опасным.

«Растет опасность с неба, проблемы в общении с партнерами, нужна осторожность финансами. Однако в этот день мы сможем довести свои дела до конца», - предупреждала эксперт по прогнозам.

Астролог также подчеркнула, что этот февраль, который идет к завершению, нетипичен, ведь имеет 29 дней.

«Обычно концовка февраля наиболее критическая в сложных ситуациях, плюс вишенка на торте - включился Уран, дающий эффект неожиданности. Причем, он может поиграть в любой сфере и не всегда с негативной стороны», - отмечала астрологиня.

По ее словам, Уран может резко сдвинуться с места дела, которые длились давно. Поэтому кто-то может получить или уже получил какие-то долгожданные документы, справки, заявления, иски, неожиданно закрыл болезненные финансовые вопросы.

"Но для многих также Уран даст неожиданные обстоятельства, которые сформируют ситуации, к которым мы не будем готовы", – предупредила астролог.

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