Астролог дала новый прогноз на четверг, 29 февраля. Сегодня представителей всех знаков Зодиака ожидает довольно непростой день.
«До 10:00 чувствуется напряжение, эмоциональность и раздражительность. В течение суток акцентируется повышенная чувствительность, острая интуиция и вещие сны. Манипуляции и соблазны могут случиться с неожиданными партнерами, от которых не было ранее проявлений», - предупредила астролог и автор канала Scorpio .
По ее словам, 29 февраля и 1 марта «хорошо заняться очищением себя и своего жилья от негатива».
А вот завтра, 1 марта, день будет конфликтным и аварийно опасным.
«Растет опасность с неба, проблемы в общении с партнерами, нужна осторожность финансами. Однако в этот день мы сможем довести свои дела до конца», - предупреждала эксперт по прогнозам.
Астролог также подчеркнула, что этот февраль, который идет к завершению, нетипичен, ведь имеет 29 дней.
«Обычно концовка февраля наиболее критическая в сложных ситуациях, плюс вишенка на торте - включился Уран, дающий эффект неожиданности. Причем, он может поиграть в любой сфере и не всегда с негативной стороны», - отмечала астрологиня.
По ее словам, Уран может резко сдвинуться с места дела, которые длились давно. Поэтому кто-то может получить или уже получил какие-то долгожданные документы, справки, заявления, иски, неожиданно закрыл болезненные финансовые вопросы.
"Но для многих также Уран даст неожиданные обстоятельства, которые сформируют ситуации, к которым мы не будем готовы", – предупредила астролог.
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