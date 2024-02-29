Через два місяці клієнту "ПриватБанк" нарешті вдалося переказати кошти в інший банк, але виписку за заблокованим рахунком не надали.

Користувачі карток "ПриватБанку" почали висловлювати свої скарги. Один з клієнтів "ПриватБанку" нещодавно опублікував скаргу на сайті Мінфін, щодо виписки з картки та заблокованого рахунку. Представники банку надали пояснення стосовно кількох ключових аспектів цієї проблеми.

Клієнт "ПриватБанк" розповів, що все почалося з того, що йому зателефонували з банку та вимагали принести певні документи, які б підтверджували його діяльність. Чоловік приніс документи, які у нього просили. Але банк всерівно заблокував рахунок клієнта "ПриватБанку".

Клієнт "ПриватБанк" декілька разів писав скарги та заяви на розблокувати картку, але у банку йому не допомогли. Так продовжувалось протягом місяця.

Чоловік вирішив повністю закрити рахунок в "ПриватБанк" та прийшов знов у відділення написав запит на закриття рахунку і перевод грошей на інший рахунок. Через два місяці йому нарешті вдалося перевести кошти в інший банк, але виписку по заблокованому рахунку не надали, а вона конче йому потрібна.

В "ПриватБанку" пояснили, що отримати виписку по закритому рахунку можна:

Через відділення написати письмовий запит. Написати листа адреса кореспонденції вул. Набережна Перемоги 30. м Дніпро, 49094, Україна. Написати листа на електронну адресу cancelyaria@privatbank.ua Звернення має містити скан або фото письмової заяви.

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