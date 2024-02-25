Клієнти "ПриватБанку" почали висловлювати обґрунтовані скарги на співпрацю з банком з різних причин. Нещодавно один з користувачів опублікував коментар на сайті Мінфіна щодо блокування банківського рахунку. Представники "ПриватБанку" пояснили, чому блокуються картки та рахунки українців. Крім того, там уточнили, як в такоу випадку забрати заморожені кошти.

Клієнт "ПриватБанк" повідомив, що намагався зайти в додаток "Приват24", але не вийшло. Зі спілкування з техпідтримкою з’ясувалося, що супер банк розірвав зі мною відносини без попереджень. Більше того, карточка у українця була зарплатною.

"В середу заходив у додаток все було добре, треба було пройти ідентифікацію. Сфотографував паспорт, відправив. Виконав всі вказані дії які казали. Сьогодні зайти вже не зміг. Після спілкування з менеджером на пошту прийшов лист, що відносини розірвано. Як це називається? Як так взагалі можливо?", - поскаржився клієнт "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" заявили, що при розірванні ділових відношень надається можливість переказу залишків до іншого банку. Для перерахування ваших коштів на рахунках, вам або вашому представнику необхідно звернутись до будь-якого відділення банку, маючи при собі:

реквізити рахунку, відкритого в іншому банку на ваше ім’я;

документи, що підтверджують повноваження розпоряджатись рахунками;

документи, що посвідчують особу;

документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та містить реєстраційний номер облікової картки платника податків України;

заяву про перерахування залишків коштів.

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