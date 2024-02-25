Клиенты "ПриватБанка" начали высказывать обоснованные жалобы на сотрудничество с банком по разным причинам. Недавно один из пользователей опубликовал комментарий на сайте Минфина по поводу блокирования банковского счета. Представители "ПриватБанка" объяснили, почему блокируются карты и счета украинцев. Кроме того, там уточнили, как в таком случае забрать замороженные средства.

Клиент "ПриватБанк" сообщил, что пытался зайти в приложение "Приват24", но не получилось. Из общения с техподдержкой выяснилось, что супербанк разорвал со мной отношения без предупреждений. Более того, карточка у украинца была зарплатной.

"В среду заходил в приложение все было хорошо, нужно было пройти идентификацию. Сфотографировал паспорт, отправил. Выполнил все указанные действия, которые говорили. Сегодня зайти уже не смог. После общения с менеджером на почту пришло письмо, что отношения разорвано. Как это называется?" Как это вообще возможно?", - пожаловался клиент "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" заявили, что при расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк. Для перечисления ваших средств на счетах вам или вашему представителю необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе:

реквизиты счета, открытого в другом банке по вашему имени;

документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;

документы, удостоверяющие личность;

документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;

заявление о перечислении остатков средств.

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Напомним, клиент "Приватбанка" раскритиковал работу колл-центра учреждения.

Как Politeka.net сообщала, что "ПриватБанк" лишил пенсионерку заслуженных выплат.

Также Politeka.net писала, что "ПриватБанк" без причин закрыл счета украинца, вспыхнул скандал.