Через два месяца клиенту "ПриватБанк" наконец-то удалось перевести средства в другой банк, но выписку по заблокированному счету не предоставили.

Пользователи карт "ПриватБанка" начали высказывать свои жалобы. Один из клиентов "ПриватБанка" недавно опубликовал жалобу на сайте Минфин относительно выписки с карты и заблокированного счета. Представители банка предоставили объяснения по нескольким ключевым аспектам этой проблемы.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что все началось с того, что ему позвонили из банка и требовали принести определенные документы, подтверждающие его деятельность. Муж принес документы, которые у него просили. Но банк все равно заблокировал счет клиента "ПриватБанка".

Клиент "ПриватБанк" несколько раз писал жалобы и заявления на разблокирование карты, но в банке ему не помогли. Так продолжалось в течение месяца.

Мужчина решил полностью закрыть счет в "ПриватБанке" и пришел снова в отделение написал запрос на закрытие счета и перевод денег на другой счет. Через два месяца ему наконец-то удалось перевести средства в другой банк, но выписку по заблокированному счету не предоставили, а она ему нужна.

В "ПриватБанке" объяснили, что получить выписку по закрытому счету можно:

Через отделение написать письменный запрос. Написать письмо адрес корреспонденции ул. Набережная Победы 30. г. Днепр, 49094, Украина. Написать письмо на электронный адрес cancelyaria@privatbank.ua Обращение должно содержать скан или фото письменного заявления.

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