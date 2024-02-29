В Україні продовжують виплачувати житлові субсидії громадянам, але не всі можуть розраховувати на пільгу.

Під час воєнних подій в Україні продовжують виплачувати житлові субсидії громадянам, але не всі з них можуть отримати цю допомогу. Існує перелік причин, з яких можуть відмовити заявнику у призначенні субсидії. Про це попередили в ПФУ та пояснили, хто з українців не отримає субсидії у 2024 році.

Відмову у субсидії можуть озвучити у таких випадках:

Якщо хоча б один з членів сім'ї не має офіційного працевлаштування або не отримує освіти.

Якщо офіційна заробітна плата хоча б одного члена сім'ї становить менше за мінімальний рівень.

Якщо заявник не оплачував комунальні послуги протягом трьох і більше місяців.

Якщо у заявника є квартира площею більше 130 квадратних метрів або житловий будинок площею більше 230 квадратних метрів.

Пам'ятайте, що вказані вище обмеження субсидій не застосовуються до дитячих будинків сімейного типу, сімей, які виховують трьох або більше дітей, а також до багатодітних родин, де діти знаходяться під опікою чи піклуванням.

Інші причини, з яких можуть відмовити у призначенні субсидії:

Володіння автомобілем, якому трохи більше п'яти років.

Наявність двох або більше транспортних засобів віком не більше 15 років (за винятком наявності причепа або мопеда).

Мається депозит одного з членів сім'ї на суму понад 100 тисяч гривень.

Сім'я не повернула субсидію, отриману випереджаюче.

Протягом останнього року хтось із членів сім'ї здійснив покупку на суму понад 50 тисяч гривень (за винятком витрат на лікування та покупку валюти на суму від 50 тисяч гривень і більше).

У складі сім'ї є особа, яка не виплачує аліменти протягом трьох місяців.

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