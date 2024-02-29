Во время военных событий в Украине продолжают выплачивать жилищные субсидии гражданам, но не все могут получить эту помощь. Существует список причин, по которым могут отказать заявителю в назначении субсидии. Об этом предупредили в ПФУ и объяснили, кто из украинцев не получит субсидии в 2024 году.
Отказ в субсидии могут быть озвучены в следующих случаях:
- Если один из членов семьи не имеет официального трудоустройства или не получает образования.
- Если официальная заработная плата хотя бы одного члена семьи составляет меньше минимального уровня.
- Если заявитель не оплачивал коммунальные услуги в течение трех месяцев.
- Если заявитель имеет квартиру площадью более 130 квадратных метров или жилой дом площадью более 230 квадратных метров.
Помните, что указанные выше ограничения субсидий не применяются к детским домам семейного типа, семьям, воспитывающим троих или более детей, а также к многодетным семьям, где дети находятся на попечении или заботе.
Другие причины, по которым могут отказать в назначении субсидии:
- Владение автомобилем, которому чуть больше пяти лет.
- Наличие двух или более транспортных средств не старше 15 лет (за исключением наличия прицепа или мопеда).
- Есть депозит одного из членов семьи на сумму более 100 тысяч гривен.
- Семья не возвратила субсидию, полученную опережающе.
- За последний год кто-то из членов семьи совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен (за исключением расходов на лечение и покупку валюты на сумму от 50 тысяч гривен и более).
- В составе семьи есть лицо, не выплачивающее алименты в течение трех месяцев.
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