В Україні продовжують виплачувати житлові субсидії громадянам, але не всі можуть розраховувати на пільгу.

Во время военных событий в Украине продолжают выплачивать жилищные субсидии гражданам, но не все могут получить эту помощь. Существует список причин, по которым могут отказать заявителю в назначении субсидии. Об этом предупредили в ПФУ и объяснили, кто из украинцев не получит субсидии в 2024 году.

Отказ в субсидии могут быть озвучены в следующих случаях:

Если один из членов семьи не имеет официального трудоустройства или не получает образования.

Если официальная заработная плата хотя бы одного члена семьи составляет меньше минимального уровня.

Если заявитель не оплачивал коммунальные услуги в течение трех месяцев.

Если заявитель имеет квартиру площадью более 130 квадратных метров или жилой дом площадью более 230 квадратных метров.

Помните, что указанные выше ограничения субсидий не применяются к детским домам семейного типа, семьям, воспитывающим троих или более детей, а также к многодетным семьям, где дети находятся на попечении или заботе.

Другие причины, по которым могут отказать в назначении субсидии:

Владение автомобилем, которому чуть больше пяти лет.

Наличие двух или более транспортных средств не старше 15 лет (за исключением наличия прицепа или мопеда).

Есть депозит одного из членов семьи на сумму более 100 тысяч гривен.

Семья не возвратила субсидию, полученную опережающе.

За последний год кто-то из членов семьи совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен (за исключением расходов на лечение и покупку валюты на сумму от 50 тысяч гривен и более).

В составе семьи есть лицо, не выплачивающее алименты в течение трех месяцев.

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