Во время военных событий в Украине продолжают выплачивать жилищные субсидии гражданам, но не все могут получить эту помощь. Существует список причин, по которым могут отказать заявителю в назначении субсидии. Об этом предупредили в ПФУ и объяснили, кто из украинцев не получит субсидии в 2024 году.

Оформление субсидии онлайн

Отказ в субсидии могут быть озвучены в следующих случаях:

  • Если один из членов семьи не имеет официального трудоустройства или не получает образования.
  • Если официальная заработная плата хотя бы одного члена семьи составляет меньше минимального уровня.
  • Если заявитель не оплачивал коммунальные услуги в течение трех месяцев.
  • Если заявитель имеет квартиру площадью более 130 квадратных метров или жилой дом площадью более 230 квадратных метров.

Помните, что указанные выше ограничения субсидий не применяются к детским домам семейного типа, семьям, воспитывающим троих или более детей, а также к многодетным семьям, где дети находятся на попечении или заботе.

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Другие причины, по которым могут отказать в назначении субсидии:

  • Владение автомобилем, которому чуть больше пяти лет.
  • Наличие двух или более транспортных средств не старше 15 лет (за исключением наличия прицепа или мопеда).
  • Есть депозит одного из членов семьи на сумму более 100 тысяч гривен.
  • Семья не возвратила субсидию, полученную опережающе.
  • За последний год кто-то из членов семьи совершил покупку на сумму более 50 тысяч гривен (за исключением расходов на лечение и покупку валюты на сумму от 50 тысяч гривен и более).
  • В составе семьи есть лицо, не выплачивающее алименты в течение трех месяцев.

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